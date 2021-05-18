Вам цветы или в постель? Как мириться с разными знаками зодиака

Нет людей с одинаковыми характерами. У каждого — свои предпочтения и желания. Конечно хорошо, когда отношения между партнерами пропитаны любовью и нежностью. Но что делать, если возникают сложности — расставаться?

Астрологи уверяют, что из любой запутанной ситуации есть выход, а к любимому человеку просто необходимо быть более благосклонным. Эксперты объяснили, что мириться с близкими не так сложно, как может показаться. Достаточно лишь знать особенности их поведения. За этим обратимся к натальным картам.

Эксперты утверждают, что Овен — сложный человек от рождения. Избежать конфликтов с ним почти невозможно. А значит, слишком переживать из-за этого не стоит. Между тем, представитель этого знака очень отходчивый — мириться с ним нужно вовремя, пока он не успел понять, что и без вас ему хорошо.

Приземленный Телец ненавидит перемены. Именно на этой почве с ним часто ссорятся окружающие. Представитель этого знака склонен к самобичеванию. Он продолжит злиться и мусолить проблему, даже когда повод миновал. Телец, конечно, может первым попросить прощения, но лучше начните вы.

Близнецы — общительные персоны. Им важно быть понятыми, и, если этого не произошло, быть беде. Урегулировать конфликт с человеком этого знака несложно. Просто признайтесь во всех смертных грехах и умоляйте о пощаде. Вас обязательно простят.

Впечатлительный Рак слишком остро реагирует на внешние раздражители. Одно неосторожно брошенное слово — и вы лишитесь лучшего друга. С этим человеком лучше не скандалить, но если это уже произошло, постарайтесь проявить о нем заботу. Чашечка ароматного кофе и цветы, конечно, не помешают.

Огненный Лев не может долго сердиться на обидчика. Он хоть и скажет все, что думает, в порыве страсти, но обязательно попросит прощения. Однако важный момент: не стоит злоупотреблять его доверием и мучить игрой в молчанку. Это расценят как предательство.

Мириться с Девой проще, чем с остальными знаками зодиака. А все потому, что представитель этого знака отнюдь не злопамятный человек. Позвоните ему спустя полчаса после ссоры и скажите, что любите.

Весы не склонны к агрессии и скандалам. Чтобы найти повод для конфликта с этим человеком — нужно очень постараться. Если печальной участи не удалось миновать, будьте готовы к затяжной конфронтации. Добиваться расположения представителя этого знака придется не один месяц. Впрочем, возможны исключения.

Характер Скорпиона — один из самых сложных. Этот человек достаточно обидчив и мстителен. Если вы попросите прощения за проступок, он, конечно, его примет. Но «кровавую расправу» никто не отменял. Приготовьтесь, что вам еще долго будут портить жизнь. Нейтрализовать агрессию в данном случае можно только путем длительных переговоров.

Стрелец никогда не признает, что виновен в ссоре. Можно бесконечно доказывать ему свою правоту и приводить аргументы, но проблему это не решит. На представителя этого знака не действуют ни слова, ни слезы, ни попытки склонить к страстному сексу — это хоть и выглядит «по-киношному» красиво, но абсолютно бесполезно. Мечтаете наладить отношения — согласитесь с позицией Стрельца, и будет вам счастье.

Консервативный и закомплексованный Козерог не захочет слушать ничьи оправдания — ему самому до себя. По своей природе, он не склонен выражать эмоции, и это очень напрягает окружающих. Разжалобить представителя этого знака тоже не получится. Лучше — проявите искреннюю заботу.

Водолей — один из самых отходчивых людей. Он может очень громко браниться, но зато никогда не обидит партнера. Если ссора серьезная, виновнику лучше первому попросить прощения, дабы не вогнать представителя этого знака в глубокую депрессию. Неплохо было бы также сводить его в уютное местечко. Например, в ресторан или кино.

Молчаливые Рыбы никогда не расскажут, на что конкретно обиделись. Партнерам придется догадаться самим, а затем месяцами умолять о прощении. Эти люди ценят преданность и внимание. Поэтому если хотите наладить диалог, не занимайтесь «выносом мозга», а регулярно и методично доказывайте свою любовь, пишет Horoscope.

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