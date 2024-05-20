В США заявили о возможной гибели Раиси в результате ЧП с вертолетом

Официальных комментариев по поводу состояния политика еще не поступало.

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в результате жесткой посадки вертолета якобы подтверждена. Об этом заявил колумнист американского журнала The Atlantic Араш Азизи.

«Близкий к администрации президента Ирана источник сообщил мне, что смерть Раиси подтверждена... Я не смог найти независимого подтверждения этой информации», — написал журналист.

Официальных комментариев по поводу состояния политика еще не поступало. Власти республики якобы в настоящее время ищут способ, чтобы сообщить эту новость, не вызвав хаос, добавил Азизи.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить команду спасателей в Иран для оказания помощи в поисках совершившего жесткую посадку вертолета Раиси.

Так, в республику направят 47 специалистов, высокопроходимую технику, а также вертолет БО-105. Сейчас борт со спасателями МЧС готовится в аэропорту Жуковский к вылету в Тебриз.