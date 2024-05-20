В США заявили о возможной гибели Раиси в результате ЧП с вертолетом
The Atlantic: Раиси мог погибнуть в результате ЧП с вертолетом
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Официальных комментариев по поводу состояния политика еще не поступало.
Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в результате жесткой посадки вертолета якобы подтверждена. Об этом заявил колумнист американского журнала The Atlantic Араш Азизи.
«Близкий к администрации президента Ирана источник сообщил мне, что смерть Раиси подтверждена... Я не смог найти независимого подтверждения этой информации», — написал журналист.
Официальных комментариев по поводу состояния политика еще не поступало. Власти республики якобы в настоящее время ищут способ, чтобы сообщить эту новость, не вызвав хаос, добавил Азизи.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить команду спасателей в Иран для оказания помощи в поисках совершившего жесткую посадку вертолета Раиси.
Так, в республику направят 47 специалистов, высокопроходимую технику, а также вертолет БО-105. Сейчас борт со спасателями МЧС готовится в аэропорту Жуковский к вылету в Тебриз.
- 20 мая
- МЧС России направит спасателей для помощи в поисках вертолета Раиси
- 20 мая
- «Такая вот беда»: что могло привести к ЧП с вертолетом Раиси
- 19 мая
- Крушение вертолета Раиси произошло вскоре после тайных переговоров Ирана и США
- 19 мая
- В Израиле ответили на обвинения в причастности к ЧП с вертолетом Раиси
- 19 мая
- Худший сценарий: как возможный уход Раиси изменит политику Ирана
- 19 мая
- Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал первое заявление после ЧП с вертолетом Раиси
- 19 мая
- Жесткая посадка вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Главное
- 19 мая
- В Иране опасаются за жизнь Раиси после крушения вертолета
- 19 мая
- Вертолет президента Ирана ищут 40 групп быстрого реагирования
- 19 мая
- «Вселяет надежду»: спасатели пытаются добраться до места аварии вертолета с главой Ирана
Читайте также
51%
0.07 98.78
-0.12
Нашли ошибку?