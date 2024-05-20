МЧС России направит спасателей для помощи в поисках вертолета Раиси

Сейчас борт министерства готовится к вылету в аэропорту Жуковский.
Фото: © РИА Новости / Александр Уткин
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Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить команду спасателей в Иран для оказания помощи в поисках совершившего жесткую посадку вертолета президента республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Так, в Иран направят 47 специалистов, высокопроходимую технику, а также вертолет БО-105. Сейчас борт со спасателями МЧС готовится в аэропорту Жуковский к вылету в Тебриз.
При этом, как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин внимательно следит за этой ситуацией. Глава государства уже дал необходимые указания МЧС и Минобороны, пишет РИА Новости.
Ранее 5-tv.ru писал, что могло привести к ЧП с вертолетом Раиси.
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