МЧС России направит спасателей для помощи в поисках вертолета Раиси

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 23 0

Сейчас борт министерства готовится к вылету в аэропорту Жуковский.

МЧС России направит спасателей для помощи в поисках вертолета Раиси

Фото: © РИА Новости / Александр Уткин

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить команду спасателей в Иран для оказания помощи в поисках совершившего жесткую посадку вертолета президента республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Так, в Иран направят 47 специалистов, высокопроходимую технику, а также вертолет БО-105. Сейчас борт со спасателями МЧС готовится в аэропорту Жуковский к вылету в Тебриз.

При этом, как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин внимательно следит за этой ситуацией. Глава государства уже дал необходимые указания МЧС и Минобороны, пишет РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru писал, что могло привести к ЧП с вертолетом Раиси.

Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси
20 мая
В США заявили о возможной гибели Раиси в результате ЧП с вертолетом
20 мая
«Такая вот беда»: что могло привести к ЧП с вертолетом Раиси
19 мая
Крушение вертолета Раиси произошло вскоре после тайных переговоров Ирана и США
19 мая
В Израиле ответили на обвинения в причастности к ЧП с вертолетом Раиси
19 мая
Худший сценарий: как возможный уход Раиси изменит политику Ирана
19 мая
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал первое заявление после ЧП с вертолетом Раиси
19 мая
Жесткая посадка вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Главное
19 мая
В Иране опасаются за жизнь Раиси после крушения вертолета
19 мая
Вертолет президента Ирана ищут 40 групп быстрого реагирования
19 мая
«Вселяет надежду»: спасатели пытаются добраться до места аварии вертолета с главой Ирана
+13° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
2:44
Лерчек бесплатно раздала свой многомиллионный гардероб на фоне развода
2:19
Испания отозвала посла в Аргентине после заявлений Милея о жене Санчеса
2:12
В США заявили о возможной гибели Раиси в результате ЧП с вертолетом
2:01
МЧС России направит спасателей для помощи в поисках вертолета Раиси
1:51
Кологривый назвал две причины переезда в Москву из Новосибирска

Сейчас читают

Мощный пожар охватил торгово-офисное здание в Москве
Худший сценарий: как возможный уход Раиси изменит политику Ирана
Жесткая посадка вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Главное
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео