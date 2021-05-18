Грузовик насмерть задавил солдата-срочника в подмосковном Алабино — видео
Трагедия произошла на полигоне во время въезда тяжелой техники на территорию.
Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, Telegram @istorijaoruzija
Грузовик насмерть задавил солдата-срочника в подмосковном Алабино. По информации 5-tv.ru, трагедия произошла на полигоне во время въезда тяжелой техники на территорию.
На карах, запечатленный камерой видеонаблюдения, видно, что солдат подошел к воротам, чтобы их открыть, но в итоге попал под огромные колеса военного грузовика. Пострадавшему хватило сил выкатиться из-под машины. Однако юноша получил травмы несовместимые с жизнью и позднее скончался.
«17 мая 2021 года в воинской части, дислоцированной в Московской области водитель автомобиля „Урал“ не справился с управлением и совершил наезд на военнослужащего, открывающего ворота для пропуска транспортного средства через контрольно-пропускной пункт. Военнослужащий был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, военнослужащий от полученных травм скончался. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — подтвердили информацию в пресс-службе Западного военного округа.
Известно, что в настоящее время водитель грузовика задержан. Выясняются все обстоятельства трагедии.
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