🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 мая, растущая Луна в знаке Льва будет способствовать веселому времяпрепровождению. Вместо серьезных дел и работы лучше спланировать встречу с друзьями, вечеринку или поход в клуб. В этот день на финансовое благополучие могут рассчитывать владельцы подобных заведений.

А вот заключение важных сделок для всех, кто не связан с этой отраслью, лучше отложить на другой день. Стоит избегать конфликтов, чтобы нажить себе врага. А еще следует уделить внимание здоровью — любая травма в этот день чревата серьезными последствиями.

♈ Овен

В окружающем вас океане любви слишком много рыбы, чтобы тратить свое время на недостойного спутника, Овны. Вместо токсичных и давно изживших себя отношений уделите время себе. Проведите день наедине с собой, побалуйте себя визитом в SPA или походом в любимый ресторан. И, наконец, решите для себя, чего вы хотите от своего возлюбленного.

Космический совет: определитесь с выбором спутника жизни.

♉ Телец

В последнее время вокруг вас много соблазнов, Тельцы. В первую очередь это касается тех, кто находится в отношениях или состоит в браке. Если вас тянет к кому-то другому, тщательно взвесьте все за и против. Не спешите — есть риск, что потом вы можете пожалеть о своей импульсивности.

Космический совет: будьте аккуратнее в новых отношениях.

♊ Близнецы

Сейчас в вашей жизни наступил интересный этап, Близнецы. Вы можете многое узнать и понять о себе, если будете прислушиваться к своему внутреннему голосу. А те, у кого есть пара, заметят, что в отношениях с любимым наступила фаза особого доверия и любви. Не упустите момент — говорите о чувствах, делайте предложение, переходите на новый уровень.

Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему «я».

♋ Рак

Если вы чувствуете, что вам нужна поддержка, то обратитесь за помощью, Раки. Это может быть откровенный разговор с близким другом, визит к психологу или новые знакомства. Тем из вас, кто давно хотел вступить в отношения, стоит задуматься об онлайн-флирте. Не нужно бояться технологий — есть шанс, что именно они помогут вам найти «того» или «ту» самую.

Космический совет: не копите свои беды в себе.

♌ Лев

Иногда сердце правит жизнью, а порой за всем стоит голос разума. На каком этапе находитесь вы, Львы? Помните, что вы — самый важный человек для себя, ваши интересы должны стоять на первом месте. Если рядом с вами человек недостойный — перестаньте давать ему вторые шансы. А если вы отталкиваете кого-то, потому что боитесь обжечься, то может быть стоит дать ему шанс?

Космический совет: определитесь, как именно вы хотите жить дальше.

♍ Дева

В скором времени вы можете оказаться на распутье, Девы. Прислушайтесь к себе — что подсказывает вам сердце? И следуйте той дорогой, которая покажется вам (и никому другому!) верной. В личной жизни многих из вас ждут приятные сюрпризы. Приготовьтесь раскрыть свое сердце.

Космический совет: уделите время своей личной жизни.

♎ Весы

Каждое слово и действие может повлиять на вашу судьбу, Весы. Так что будьте внимательны к окружающим, не устраивайте споров и ссор, иначе они могут перерасти в затяжные конфликты. У вас есть все шансы измениться к лучшему и получить немало приятных бонусов от Вселенной.

Космический совет: не обижайте близких необдуманными словами.

♏ Скорпион

Кажется, у вас впереди много интересного, Скорпионы. Особенно это касается работы и отношений с возлюбленными. В личной жизни вообще можно выйти на новый этап доверия и открытости. Не упустите шанс изменить что-то к лучшему.

Космический совет: присмотритесь к своей второй половинке.

♐ Стрелец

Если работа перестала приносить вам радость и стала больше напоминать каторгу, пришло время что-то менять, Стрельцы. В первую очередь стоит поискать другие источники дохода, заняться своим резюме или задуматься о собственном бизнесе. У вас все получится! Главное — это уверенность в себе и идея.

Космический совет: перестаньте ставить чужие интересы вперед своих.

♑ Козерог

Порой вам кажется, что мир несправедлив, верно, Козероги? Но на самом деле все не так просто. Иногда вы сами ищите виноватых, когда стоило бы присмотреться к собственному отражению в зеркале. Подумайте, не пора ли изменить такое отношение и начать что-то менять?

Космический совет: будьте честными с самими собой.

♒ Водолей

Ближайшие несколько дней могут быть непростыми, Водолеи. Придется много работать, забыть об отдыхе и развлечениях. Однако результат вас сильно обрадует. В личной жизни тоже может случиться много нового. Хорошего или плохого — зависит от вас.

Космический совет: обратите внимание на знаки Вселенной.

♊ Рыбы

Звезды сулят вам неплохие шансы на серьезный роман или короткую необременительную связь. Мир вокруг вас буквально наполнен ароматом любви, Рыбы. Если вы давно хотели начать новые отношения — сейчас самое время. А для тех, у кого уже есть пара, наступило время укрепить свой союз — в том числе в постели.

Космический совет: отбросьте все сомнения и доверьтесь чувствам.

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