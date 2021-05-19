Лолита оценила выступление Манижи в полуфинале «Евровидения»

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Алина Потёмкина
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Певица представляет Россию с песней Russian Woman.

Лолита оценила выступление Манижи в полуфинале «Евровидения»

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Лолита Милявская оценила выступление певицы Манижи, представляющей Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», полуфинал которого состоялся накануне в Роттердаме. Артистка отметила успех коллеги по цеху и предрекла ей большое будущее.

«Она молодец, просто большая молодец, большой талант, то, чего я ожидала, я получила. Она самая энергетичная, самая непохожая ни на кого, поэтому я точно думаю, что она будет одним из лидеров», — сказала Лолита в беседе с URA.RU.

Выступление российской конкурсантки она также назвала достойным ответом всем хамам, которые ранее подвергли Манижу критике и хейту. Номера других артистов, выступающих на «Евровидении», певица не смогла посмотреть из-за высокой занятости, но высказала уверенность, что отечественная представительница будет одной из лучших.

Песня Манижи Russian Woman высмеивает стереотипы о россиянках, заполонившие этот мир. Саму певицу, которая родилась и провела часть своей жизни в Таджикистане, подвергли критике за смелые высказывания на тему расовой дискриминации. Композицию даже хотели проверить на экстремизм после того, как о ней нелестно отозвалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Тем не менее, номер артистки произвел яркое впечатление на зрителей. Выступление Манижи в полуфинале «Евровидения» посмотрели менее чем за сутки более миллиона пользователей сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел первый полуфинал «Евровидения-2021».

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