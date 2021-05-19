Тайные фантазии или предзнаменование: что наяву означает секс во сне?

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Анна Васильева
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Сны — плод нашего подсознания. Но принимать любые откровенные сновидения как руководство к действию все-таки не стоит.

Тайные фантазии или предзнаменование: что наяву означает секс во сне?

Фото: depositphotos / VitalikRadko

Практически каждый человек хоть раз в жизни видел откровенный сон. Кто-то в нем делил постель с кумиром, а кто-то предавался утехам с бывшей половинкой. 

Не опять, а снова

Приснился секс с бывшим возлюбленным? Не спешите возвращать эти отношения. Подобный сон не значит, что старый роман стоит какого-то внимания. Скорее всего, вы просто не расставили все точки над «i» с экс-партнером, поэтому подсознательно хотите выяснить неясные моменты. А тем, кто видит эротические сны про бывших, будучи в новых отношениях, стоит задуматься: достаточно ли крепок ваш роман?

Ты мне друг?

Если во сне вы увидели секс с другом или человеком, которого любовником уж точно не назовешь, не спешите строить планы отступления или, наоборот, еще большего сближения. Возможно, наяву вы испытываете к нему теплые чувства. Также вспомните, каким был половой акт во сне. Так себе? Скорее всего, вы подсознательно переживаете за товарища, возможно, у него сейчас неприятности.

Это по работе

Приснился секс с коллегой? Ничего удивительного! На работе мы проводим очень много времени. Каждый трудовой день оставляет определенный отпечаток на подсознании. Если же вы предавались любви с успешным коллегой, наяву не против обладать такими же качествами, чтобы продвинуться дальше.

Я не такой

Сон, в котором происходит половой акт с партнером вашего пола, не значит, что в вашей ориентации произошли какие-то изменения. Что же это такое? Это «звоночек», что пора повышать самооценку и начинать любить себя.

Звезда в постели

Слились в экстазе с Бредом Питом или Анджелиной Джоли? Скорее всего этот сон не будет вещим. Он просто означает, что наяву вы хотите стать таким же популярным и востребованным человеком.

Кто вы?

Секс с незнакомцем тоже не имеет ничего общего с реальностью. Те, кто проводит ночь в постели с неизвестным ему человеком, пусть и во сне, счастливый человек. Почему? Да потому что сон про секс с неизвестным партнером говорит о гармонии и правильно выбранном пути.

Не хочу, не буду

Приснился секс против воли? Значит, что в реальности вами кто-то манипулирует и пытается использовать. Люди могут говорить одно, а думать совсем о другом. Попробуйте понаблюдать за окружающими. Кто-то из них ведет себя неправильно по отношению к вам.

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