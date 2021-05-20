Эндокринолог назвала главные признаки заболеваний щитовидной железы

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 042

Врач Мария Васильева рассказала 5-tv.ru о том, какие признаки могут указывать на то, что нужно срочно обратиться к врачу.

Фото, видео: depositphotos / AndrewLozovyi; 5-tv.ru

Щитовидная железа — маленький орган, который делает огромную работу. Она вырабатывает гормоны, выделяющиеся в кровь и участвующие в поддержке температуры тела, в работе центральной нервной системы и сердца. Поэтому при первом же признаке заболеваний щитовидной железы нужно бежать к врачу. Эндокринолог Мария Васильева рассказала 5-tv.ru, о том, как проявляются проблемы с этим органом.

«Мы можем разделить их (проявления проблем с щитовидной железой — Прим.ред.) на две группы. Первая группа — это локальные проявления, или местные. Когда щитовидная железа начинает увеличиваться. По-медицински это называется зоб. В ней могут появляться узлы или она может диффузно увеличиваться из-за йододефицита. Тогда она может сдавливать близлежащие органы, например, пищевод или трахею», — сказала медик.

По словам эндокринолога, в этом случае пациенты жалуются на першение в горле. Часто людям с зобом трудно глотать твердую пищу, а когда они ложатся, чувствуют сдавливание.

«Им трудно носить высокие воротники или застегивать верхнюю пуговицу рубашки», — пояснила врач.

Второе проявление проблем с щитовидной железой, по мнению Васильевой, недостаток или переизбыток гормона щитовидной железы, или ТГК.

«Если недостаток — пациенты жалуются на слабость, апатию, снижение работоспособности, выпадение волос, сухость кожи. При переизбытке пациенты находятся в тревожном состоянии, в стрессе. Их беспокоит тремор рук, может появиться выпячивание глаз. Особенно у тех, кто курит. Необходимо отметить, что, как повышение, так и недостаток гормона щитовидной железы могут приводить к бесплодию или невынашиванию беременности», — отметила эксперт.

Врач добавила, что при первом же «звоночке», который говорит о проблемах с щитовидной железой, лучше обратиться к врачу, сдать гормоны и сделать УЗИ.

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