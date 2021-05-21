В России появилась «Мошеловка» для борьбы с мошенниками
Специальная платформа позволит жертвам оперативно сообщать о факте обмана.
Фото, видео: Depositphotos / Milkos; 5-tv.ru
Сегодня в России начнет работать «Мошеловка». Такое название получила платформа для поиска и борьбы с мошенниками.
Как выяснили «Известия», специальный ресурс позволит жертвам оперативно сообщать о факте обмана. Полученные данные будут обобщать и систематизировать добровольцы, а затем передавать их в Центробанк и правоохранительные органы.
Эксперты считают, что у платформы есть все шансы стать эффективной, если люди привыкнут сразу сообщать об обмане. Планируется, что сегодня активисты ОНФ презентуют платформу «Мышеловка» на Российском Интернет Форуме (РИФ).
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