Нарушение родительского гена: Пушной выяснил, почему он бесчувственный отец

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Рита Цветкова
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По словам телеведущего, если у его детей нет проблем со здоровьем, они его не интересуют.

Нарушение родительского гена: Пушной выяснил, почему он бесчувственный отец

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Музыкант и телеведущий Александр Пушной выяснил, что из-за генетических особенностей является абсолютно безразличным и бесчувственным отцом. По собственному признанию, артист начинает беспокоиться об отпрысках только, когда они болеют.

Пушной стал гостем очередного выпуска «ДНК-шоу» с Лолитой Милявской. Все герои проекта проходят генетический тест, после которого их ждет анализ личности и откровенная беседа на самые интимные темы. Так, после проверки шоумена выяснилось, что у него есть изменения в гене рецептора окситоцина, так называемом родительском гене, который отвечает за чуткость и эмпатию.

Милявская сообщила Пушному, что зачастую он не распознает, что чувствует в данный момент его ребенок. Александр был вынужден согласиться с результатами работы генетиков. Он признался, что, если у детей нет проблем со здоровьем, то они его не интересуют.

«Как папа я тревожный, но бессмысленно тревожный. Я по форме очень активный, но по содержанию нет. Я всегда хочу залить все проблемы деньгами, вызвать 80 скорых и из них 50 платных, чтобы все приехали и все решили. А ребенок не может выздороветь за секунду. Мое паникерство не продуктивно абсолютно», — заявил телеведущий.

По словам Александра Пушного, его вовлеченность в воспитание наследников ограничивается снабжением семьи в финансовом плане. Он дает жене или детям денег — и вопрос должен быть закрыт, что бы это ни было. Какие при этом эмоции испытывает ребенок, звездному папе не важно.

«Мне жена говорит, что, когда дети у тебя здоровы — это не значит, что их нет. Проблем со здоровьем нету? Все, остальное меня не интересует. Все это у меня d генах, так что отвалите!» — пошутил шоумен.

Александр Пушной и его избранница Татьяна женаты с 1998 года. У пары трое детей, старшему из которых 17 лет, а младшему пять.

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