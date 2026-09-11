Уголовное дело в отношении экс-возлюбленной Даниила Воробьева передано в суд

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 35 0

Марину Смирнову будут привлекать к ответственности по трем статьям УК РФ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Уголовное дело в отношении бывшей возлюбленной актера Даниила Воробьева Марины Смирновой поступило в суд. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат женщины Маргарита Гаврилова.

По словам защитницы, Смирнову будут привлекать к ответственности по трем статьям Уголовного кодекса РФ, связанным с доступом к личной информации. Речь идет о статьях о нарушении неприкосновенности частной жизни, тайны переписки и неправомерном доступе к компьютерной информации.

«Уголовное дело уже ушло в суд, ее будут судить и привлекать к уголовной ответственности по трем статьям по его заявлению», — сказала адвокат.

Конфликт между бывшими возлюбленными возник после того, как Смирнова, по словам адвоката, обнаружила в телефоне Воробьева переписки, которые ее задели. После этого актер обратился в полицию, и в отношении женщины возбудили уголовное дело.

Также Воробьев подал встречный иск к Смирновой, потребовав взыскать алименты на содержание их дочери Эльзы. По словам адвоката, актер настаивает, чтобы ребенок проживал с ним.

Гаврилова заявила, что ранее Смирнова пыталась добиться выплат на содержание дочери от Воробьева. По ее словам, сейчас стороны также продолжают спор по алиментным обязательствам, а заседание по этому вопросу назначено на 20 октября.

При этом защитница утверждает, что у Воробьева имеется задолженность по алиментам, которая составляет около пяти миллионов рублей. Данные заявления стороны конфликта ранее публично не комментировали.

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