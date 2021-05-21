Видео задержания напавшего на учительницу школьника в лицее в Березниках

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 2 625

В настоящее время, пожилой педагог находится в отделении реанимации городской больницы.

Фото, видео: depositphotos / wawritto; 5-tv.ru

Задержание напавшего на учительницу школьника в лицее в пермских Березниках из окна засняли очевидцы произошедшего. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Как сообщалось ранее, десятиклассник напал во время урока на учительницу физики. Заслуженный учитель России была госпитализирована в отделение реанимации городской больницы с ножевым ранением в области шеи. Известно, в Березники экстренно вылетели главный хирург и главный реаниматолог края.

По факту произошедшего Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье — «Покушение на убийство».

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