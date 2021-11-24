Прислушайтесь к ощущениям: какой симптом при посещении туалета говорит о раке

Эксперты назвали симптом, который может свидетельствовать о разрастании в кишечнике злокачественной опухоли. Проявляется он при посещении туалета: ощущение, что кишечник не опорожнен, даже после того, как его опорожнили, говорит о вероятности развития колоректального рака.

Это онкологическое заболевание обычно развивается из полипов, представляющих собой выступающие наросты в толстой кишке. Когда образование переходит в злокачественную форму, и опухоль начинает увеличиваться в размере, появляется упомянутый выше симптом. Об этом сообщили специалисты организации Cancer Research UK в интервью изданию Express.

Наличие опухоли создает ложное ощущение наполненности кишечника. При этом попытки напрячься и завершить процесс не приносят результата. Неоднократно испытав такое ощущение, стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Помимо чувства напряжения при посещении туалета развивающийся колоректальный рак может вызывать кровотечение из прямой кишки. К менее очевидным признакам онкологии также можно отнести частое мочеиспускание, диарею или запор, либо их чередование, резкое беспричинное похудение, а также боли в животе или ягодицах. Все тревожные сигналы опасного заболевания одинаково проявляются как у мужчин, так и у женщин.

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