Прислушайтесь к ощущениям: какой симптом при посещении туалета говорит о раке
Этот признак онкологического заболевания кишечника проявляется с одинаковой частотой как у мужчин, так и у женщин.
Фото: Depositphotos / piotr_marcinski
Эксперты назвали симптом, который может свидетельствовать о разрастании в кишечнике злокачественной опухоли. Проявляется он при посещении туалета: ощущение, что кишечник не опорожнен, даже после того, как его опорожнили, говорит о вероятности развития колоректального рака.
Это онкологическое заболевание обычно развивается из полипов, представляющих собой выступающие наросты в толстой кишке. Когда образование переходит в злокачественную форму, и опухоль начинает увеличиваться в размере, появляется упомянутый выше симптом. Об этом сообщили специалисты организации Cancer Research UK в интервью изданию Express.
Наличие опухоли создает ложное ощущение наполненности кишечника. При этом попытки напрячься и завершить процесс не приносят результата. Неоднократно испытав такое ощущение, стоит незамедлительно обратиться к врачу.
Помимо чувства напряжения при посещении туалета развивающийся колоректальный рак может вызывать кровотечение из прямой кишки. К менее очевидным признакам онкологии также можно отнести частое мочеиспускание, диарею или запор, либо их чередование, резкое беспричинное похудение, а также боли в животе или ягодицах. Все тревожные сигналы опасного заболевания одинаково проявляются как у мужчин, так и у женщин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие типы головной боли свидетельствуют о развитии рака мозга.
Читайте также
86%
1.38 84.17
1.40
Нашли ошибку?