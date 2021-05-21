Порядок определен: под каким номером выступит Manizha в финале «Евровидения»?

Певица Манижа будет выступать в финале «Евровидения-2021» 22 мая под пятым номером. Об этом стало известно после проведения жеребьевки участников песенного конкурса — она прошла в ночь на 21 мая в Роттердаме.

Россиянка таджикского происхождения оказалась распределена между представителями Бельгии и Мальты. Кстати, именно на юную Дестини Чукуньере с гордого острова делают ставку многие музыкальные эксперты. Певицу считают главной претенденткой на победу, хотя Манижа явно не намерена сдаваться так легко.

Окончательный список выступлений конкурсантов выглядит так:

Манижа по итогам первого полуфинала 19 мая давала ответ всем хейтерам, которые запрещали ей петь на международном конкурсе на русском языке. Она призвала всех, наоборот, больше петь на русском.

Выступление Manizha стало самым популярным в YouTube «Евровидения», однако в целом букмекеры низко оценивают ее шансы на успех. Они полагают, что та нравится публике своей эпатажностью, но этого недостаточно для победы.

Ранее 5-tv.ru писал, что участница «Евровидения» от России Manizha выступит на VK Fest 2021.