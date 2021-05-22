🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 мая, Луна в знаке Весы покровительствует тем, кто решил заняться наведением уюта и красоты в своем доме. Этот день будет особенно удачным для художников, искусствоведов, а также юристов, социологов и психологов-консультантов.

♈ Овен

Сегодня Овнов ждет очень эмоциональный день. Звезды советуют расслабиться и устроить медитацию. Также достигнуть комфортного эмоционального и физического состояния поможет природа и свежий воздух. Отправляйтесь на прогулку, займитесь спортом в парке или просто пошире распахните окна.

Космический совет: проведите свободное время на природе.

♉ Телец

Тельцы, вы делаете из мухи слона и сильно преувеличиваете свои проблемы. Взгляните на неприятности под другим углом. Все не так плохо, как может показаться на первый взгляд. И помните, из каждой непростой ситуации можно выбраться, используя творческий подход.

Космический совет: взгляните на свои проблемы под другим углом.

♊ Близнецы

Вы давно заметили, что медленно, но верно, становитесь другим человеком. Внутри вас происходят колоссальные изменения, которые в скором времени помогут вывести жизнь на новый уровень. Но чтобы получить что-то новое, нужно избавиться от чего-то старого. И речь не только о вещах, но и о мыслях.

Космический совет: избавьтесь от вещей и мыслей, которые заставляют возвращаться в прошлое.

♋ Рак

Звезды советуют Ракам уделить внимание детям. Если своих детей у вас нет, то пообщайтесь с младшими братьями или племянниками. Малыши смотрят на мир иначе и видят его чистым. Вам не помешает тоже разглядеть в своей жизни как можно больше положительных моментов.

Космический совет: посвятите как можно больше времени общению с детьми.

♌ Лев

Иногда все происходит совсем не так, как вы хотите. Но ваше сердце говорит, что любые события ведут только к лучшему, и вы должны признать это. Внутренний голос точно ведет по нужному пути. Не переживайте, скоро все наладится.

Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

♍ Дева

В последнее время вы все больше предпочитаете проводить дни и ночи в одиночестве. И это хорошо, ведь не так давно вы пережили много ярких событий. За чередой взлетов всегда следует штиль. И этого состояния не стоит бояться, им нужно наслаждаться. Очень скоро все изменится и жизнь забурлит, как горная река.

Космический совет: насладитесь своим одиночеством.

♎ Весы

Если вам не нравится жизнь, которой вы живете, то пора ее изменить. Сделать это можете только вы и никто другой. Возможно придется рисковать, но поверьте, оно того стоит. Не бойтесь выйти из зоны комфорта. Вы можете поставить на карту все и обрести гораздо больше, чем имели.

Космический совет: рискуйте — и жизнь изменится.

♏ Скорпион

Когда вы чувствуете себя потерянным, вы ищите совета извне. Но такой подход не всегда идет вам на пользу. Сегодня не следует обращать внимание на слова посторонних. Прислушайтесь к голосу своей интуиции. Поверьте, она гораздо лучше знает, что нужно именно вам.

Космический совет: доверьтесь своей интуиции.

♐ Стрелец

Отложите на секунду планирование и выработку стратегии. Пришло время просто быть собой. Можете даже позволить себе выглядеть уязвимым. Есть хорошие новости для тех, чья жизнь связана с финансами. Вас ожидает большая отдача от того, во что вы вложили деньги.

Космический совет: просто будьте собой.

♑ Козерог

В последнее время вы слишком сильно заняты делами, которые приносят доход, но не доставляют совсем никакого удовольствия. Вам не хватает положительных эмоций. Пора пополнить запас эндорфинов в организме. Вспомните, что приносит вам больше всего положительны эмоций? Еда? Спорт? Хобби? Вспомнили? Действуйте!

Космический совет: наполните свою жизнь положительными эмоциями.

♒ Водолей

Водолеи, окружающие пытаются заставить вас делать то, чего вы не хотите. Пора уже подумать о себе. Решите, кто из друзей и знакомых откровенно вас использует. С ними стоит разорвать контакт. Окружите себя внимательными и деликатными единомышленниками.

Космический совет: делайте только то, чего желает ваша душа.

♊ Рыбы

Вам хочется отвлечься от повседневных дел и уйти в себя. Иногда это бывает очень полезно. Погрузитесь в свои переживания и мысли. Там вы обнаружите энергию, которую растратили на окружающих за последнее время. Восполнить ее запасы необходимо, чтобы двигаться дальше.

Космический совет: отвлекитесь от повседневных дел и посвятите время себе.

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