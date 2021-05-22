Наказывать не за что: почему Моргенштерн не мог оскорбить чувства верующих клипом?

Рэпер Алишев Валеев, более известный по нику Моргенштерн, вновь заинтересовал прокуратуру. Сотрудники надзорного органа направили клип артиста «Новая волна» на психолого-лингвистическую экспертизу, заподозрив, что в нем имеет место оскорбление чувств верующих. У законного представителя исполнителя, звездного адвоката Сергея Жорина на этот счет другое мнение.

В комментарии 5-tv.ru юрист пояснил, что наказывать Моргенштерна попросту не за что. Тот факт, что артист не планировал никого оскорблять, подтверждает дисклеймер, который показывают зрителям в начале ролика.

«Данное видео не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих, и имеет развлекательный характер. Все персонажи вымышлены и действия происходят в параллельной вселенной», — процитировал часть текста Жорин.

Адвокат отметил, что клип «Новая волна» снимался в специальном павильоне с использованием компьютерной графики с творческой индивидуальной разработкой. Название места, где разворачиваются события, — храм Cathedral st. Filorenella. В реальном мире такого собора просто не существует, а потому информация в дисклеймере действительно правдива.

На то, что Моргенштерн не думал оскорблять верующих, указывает и ряд других фактов.

«Видеоклип также не содержит демонстрации христианских крестов и католических сутан, поскольку совокупность предметов, встречающихся в видео, является ничем иным как съемочным реквизитом, а именно, бутафорией», — заметил Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что результаты экспертизы клипа рэпера Моргенштерна станут известны не ранее IV квартала 2021 года. Помимо оскорбления чувств верующих, музыканта подозревали и в пропаганде наркотиков в собственных видео.