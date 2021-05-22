В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине — видео момента

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 024

Пострадавшая пришла договориться о занятиях для своей знакомой.

Фото, видео: Depositphotos / pio3, 5-tv.ru

В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине из пистолета, заряженного сигнальными патронами.

Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшая тоже работала тренером по фигурному катанию и пришла к коллеге со своей знакомой, чтобы договориться с ним о занятиях. Мужчина встретил женщин в подъезде с оружием, а на вопрос, зачем ему пистолет, приставил к голове одной из них и выстрелил.

Получив непроникающее ранение головы, пострадавшая была госпитализирована в одну из столичных больниц. Стрелявший мужчина после инцидента явился с повинной в полицию. Ее сотрудники сейчас устанавливают обстоятельства происшествия. Также уточняется, что мужчина занимался подготовкой юных фигуристов, является многократным призером различных турниров и имеет звание кандидата в мастера спорта.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в центре Петербурга «панки» в ходе конфликта с мужчиной прострелили ему ногу из травматического оружия.

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