В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине из пистолета, заряженного сигнальными патронами.

Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшая тоже работала тренером по фигурному катанию и пришла к коллеге со своей знакомой, чтобы договориться с ним о занятиях. Мужчина встретил женщин в подъезде с оружием, а на вопрос, зачем ему пистолет, приставил к голове одной из них и выстрелил.

Получив непроникающее ранение головы, пострадавшая была госпитализирована в одну из столичных больниц. Стрелявший мужчина после инцидента явился с повинной в полицию. Ее сотрудники сейчас устанавливают обстоятельства происшествия. Также уточняется, что мужчина занимался подготовкой юных фигуристов, является многократным призером различных турниров и имеет звание кандидата в мастера спорта.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в центре Петербурга «панки» в ходе конфликта с мужчиной прострелили ему ногу из травматического оружия.