Невский снова как на открытке: Петербург раскрыл тайны старых домов

В Петербурге завершили реставрацию 86 домов на Невском проспекте

Петербург вернул Невскому его парадный вид. 86 домов отреставрировали раньше срока, и теперь главная улица города снова выглядит так, будто сошла со старой открытки. Но настоящая ценность оказалась не только на фасадах: реставраторы находили вещи, которые десятилетиями лежали забытыми и хранили память о тех, кто жил, учился и работал здесь. Как оживала история Невского — увидела корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.

Ежедневно по Невскому проспекту прогуливается больше 50 тысяч человек. И первое, что бросается в глаза — архитектурный облик.

У стен знаменитой Петрикирхе, которая привлекает туристов своим расположением — это удобный пункт в маршруте по центру, подводят итоги работы, которая шла три года. За это время здесь отреставрировали квартал у лютеранской церкви площадью более 36 тысяч квадратных метров. Это как пять футбольных полей.

«Прекрасно, что он восстановился. И даже некоторые элементы те, которые я никогда не видела», — говорит жительница дома номер 22-24 по Невскому проспекту Татьяна Парфентьева.

Шесть из семи зданий здесь — объекты культурного наследия. В том числе, федерального значения, как эта школа Петришуле — одна из старейших в России и первая в Северной столице. Основана еще в 1709 году при лютеранском приходе святых апостолов Петра и Павла. Находится прямо за церковью, но и сюда туристы заглядывают, прокладывая свой маршрут.

«Учились здесь самые разные люди — адмирал Чичагов, композитор Мусорский, архитектор Росси и целая плеяда уникальных имен», — говорит директор школы № 222 с углубленным изучением немецкого языка «Петришуле» Антон Морозов.

Фамилии лучших выпускников вплоть до 1970-х годов здесь размещали на доске почета. Но после пожара большая часть табличек была утеряна. К тому же, здание неоднократно перестраивалось. Казалось, память об этой традиции стерли навсегда.

Исторические доски с именами золотых и серебряных медалистов 1952 и 1961 годов случайно обнаружили в подсобном помещении учебного заведения. Специалисты фонда капремонта отреставрировали их в винтажной технике и передали школе.

Всего по программе «Невский проспект» отреставрировали 86 многоквартирных домов — причем на год раньше срока. За этими цифрами — кропотливый труд сотен специалистов: архитекторов, проектировщиков, реставраторов. Ведь каждое здание на одной из самых узнаваемых магистралей в мире — Невском проспекте — требует индивидуального подхода. Чтобы туристы, которых здесь тысячи, смогли за одну прогулку посмотреть с десяток разных достопримечательностей.

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