«Это то, что я испытываю»: Погребняк рассказала, как мода выражает ее состояние

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 24 0

Знаменитость никогда не наденет вещь, которая не передает ее настроение.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Мария Погребняк: я не надену вещь, которая не передает мое внутреннее состояние

Блогер Мария Погребняк заявила, что мода для нее — не просто внешний атрибут, а способ выразить то, что происходит внутри. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на показе дизайнера Никиты Карстена в театре Маяковского.

«Что такое для меня мода? Это то, что я сейчас испытываю: мой характер, мое настроение, мой темперамент. Если я сегодня хочу быть кокеткой — значит, я покажу это своим нарядом», — отметила знаменитость.

Мария также заявила, что, если захочет подчеркнуть свою бунтарскую сторону, то смело выберет кожаный образ. Блогер добавила, что принципиально не станет носить то, что не передает ее внутреннее состояние.

Ранее Погребняк сообщила, что ее старший сын не менял штаны полтора года. При этом когда она предложила ему обновить гардероб к осени, мальчик пришел в тех же брюках, которые, по ее словам, уже покрылись катышками.

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