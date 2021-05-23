Мечта Русалочки: Анастасия Макеева заявила, что вышла замуж под водой — видео

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Виктория Андреева
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Избранником звезды стал многодетный отец. В середине апреля мужчина официально развелся с матерью своих наследников.

Мечта Русалочки: Анастасия Макеева заявила, что вышла замуж под водой — видео

Фото: Instagram @makeevan

Актриса и певица Анастасия Макеева объявила о своем замужестве. В Instagram дива выложила трогательный ролик с возлюбленным Романом Мальковым и сообщила о своем новом социальном статусе. Поклонники были в легком шоке.

На представленных кадрах влюбленные одеты в свадебные наряды. На Анастасии платье с корсетом и юбкой из перламутровой ткани. Ее кавалер, как и положено, в рубашке и брюках. На этой свадьбе обошлись без галстука и прочих мелких атрибутов.

Молодые плавают в бассейне, погружаясь все ниже и ниже. Затаив дыхание, они выполняют сложные фигуры, которые вместе смотрятся как беспрерывный танец. Вокруг царит атмосфера спокойствия и полного счастья.

«Я вышла замуж под водой!» — поставила в известность фолловеров Анастасия.

Впрочем, когда именно произошло событие, звезда не уточнила. А это привело к грандиозным спорам в соцсети.

 
 
 
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Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)

Юзеры отмечали, что видео, действительно, получилось очень интересным и нежным. Вот только в правдивости слов Макеевой они уверены не были. Некоторые предполагали, что влюбленные просто сняли клип и решили таким образом похайповать.

«А где кольца? Где женщина из ЗАГСа?»

«Вижу только на левой, и то на среднем пальце. Обманывают?»

«Если это правда, я вас поздравляю!» — писали фанаты Анастасии.

Она же, в свою очередь, оставила массу вопросов о подробностях свадьбы без комментариев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новым избранником актрисы и певицы Анастасии Макеевой стал многодетный отец. Роман Мальков ушел от супруги, родившей ему четверых детей. 12 апреля мужчина официально развелся с женщиной. Однако та продолжает «строить козни» богатой сопернице.

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