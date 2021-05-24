День Мокия Мокрого: что можно и что нельзя делать 24 мая

Православные христиане 24 мая вспоминают Мокия Амфипольского. Язычники, узнав о том, что он уверовал в Христа, долго истязали священника, но несмотря на страшные мучения он остался цел. Несмотря на это, его все равно решили казнить.

Традиции 24 мая:

Наши предки в этот день судили по погоде, каким будет лето. Если шел дождь, тогда и лето обещало быть ненастным.

Большая часть запретов были связаны с посевом. Считалось, что, если пренебречь этим правилом, тогда град погубит весь урожай. Работы в огороде откладывали, посвящая время дому или отдыху. Вечером за одним столом обязательно собиралась вся семья, пишет «Утро.ру».

Что нельзя делать 24 мая:

Повремените с признанием в своих чувствах. Лучше сделать это в другой день, потому что сейчас велика вероятность, что взаимностью вам не ответят.

Откажитесь от крупных покупок. Скорее всего, приобретенная вещь быстро выйдет из строя и потеряет вид.

Не беритесь за новые дела, если не доделали предыдущие, иначе можете остаться ни с чем.

Незамужним девушкам нельзя подметать, если они не хотят остаться без мужского внимания.

Работы в огороде тоже лучше отложить. Займитесь уборкой дома или приготовьте вкусный ужин.

Что можно делать 24 мая:

Проведите время с семьей. Это сделает вас ближе и повысит настроение.

Также можно вспомнить о традиции, по которой девушки плели венки, чтобы отпустить его в воду. Это поможет улучшить вашу личную жизнь.

Кроме прочего, 24 мая — прекрасный момент для расставания. Если вы долго не решались на это, то день Мокия Мокрого очень подходящий для разрыва с партнером. Есть вероятность, что вы сможете сохранить хорошие отношения.

Приметы 24 мая:

Весь день тепло — жди богатое лето;

Кошки спят животом кверху, значит погода будет знойной;

Если вечером похолодало, тогда ждите ухудшения погоды и гроз.

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