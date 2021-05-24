В Кемерово мужчина расчленил девушку и смыл тело в канализацию

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Георгий Иванов
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Подозреваемый сознался в убийстве.

В Кемерово мужчина расчленил девушку и смыл тело в канализацию

Фото: Depositphotos / blinow61

Страшную находку обнаружил слесарь при работах по чистке канализационных труб в одном из колодцев у жилого дома в Кемерово. Мужчина, устраняя засор, извлек из трубы куски человеческой кожи и волос с бурыми следами. Об этом 5-tv.ru сообщали источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, части тела могут принадлежать 21-леней Ксении П., которая ушла из дома 20 мая, а после пропала без вести.

После обнаружения в канализации человеческой кожи и волос, правоохранители немедленно приступили к оперативно-следственным мероприятиям, экспертизам и поискам подозреваемых. В итоге подозрение полиции пало на 25-летнего сожителя девушки Дмитрия С., который ранее привлекался к уголовной и административной ответственности.

При допросе в качестве подозреваемого молодой человек сознался в убийстве Ксении П. Как полагает следствие, мужчина мог расправиться с девушкой, а после расчленить труп и смыть его по кускам в унитаз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области в пруду нашли сумку с останками женщины, в Воронеже части тела расчлененной девушки обнаружили в подъезде жилого дома, а в Иркутске в промзоне случайно отыскали целую свалку человеческих останков.

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