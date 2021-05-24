Задержанный в Минске оппозиционный блогер Протасевич дает признательные показания

Основатель признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала NEXTA, оппозиционер Роман Протасевич сознался в нарушения законодательства соседней республики. Блогера задержали по обвинению в организации массовых беспорядков на территории страны в 2020 году.

В настоящее время Протасевич находится в минском СИЗО № 1. Его сняли с самолета Ryanair, накануне следовавшего из Афин в Вильнюс.

«Я продолжаю сотрудничать со следствием, даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков (после президентских выборов — Прим.ред.)», — заявил блогер правоохранителям.

Видео допроса задержанного опубликовал телеканал «Беларусь-1». Если вина молодого человека будет доказана, то, по местному законодательству, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лайнер Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщений об угрозе взрыва. Информация о террористическом акте не подтвердилась, однако белорусские правоохранители сняли с рейса Романа Протасевича. Ему предъявили обвинение в организации протестов и дебошей в столице республики.

Ситуация в Белоруссии дестабилизировалась после объявления результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В стране начались стихийные несанкционированные акции. К некоторым была причастна экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Однако вскоре после проигрыша она бежала за границу.

Роман Протасевич же, по версии следствия, также долго скрывался за границей, но уйти от правоохранителей ему все же не удалось.