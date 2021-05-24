Задержанный в Минске оппозиционный блогер Протасевич дает признательные показания

|
Виктория Андреева
1 078

За организацию массовых беспорядков в Белоруссии ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото, видео: Instagram @roma_protez; 5-tv.ru

Основатель признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала NEXTA, оппозиционер Роман Протасевич сознался в нарушения законодательства соседней республики. Блогера задержали по обвинению в организации массовых беспорядков на территории страны в 2020 году.

В настоящее время Протасевич находится в минском СИЗО № 1. Его сняли с самолета Ryanair, накануне следовавшего из Афин в Вильнюс.

«Я продолжаю сотрудничать со следствием, даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков (после президентских выборов — Прим.ред.)», — заявил блогер правоохранителям.

Видео допроса задержанного опубликовал телеканал «Беларусь-1». Если вина молодого человека будет доказана, то, по местному законодательству, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лайнер Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщений об угрозе взрыва. Информация о террористическом акте не подтвердилась, однако белорусские правоохранители сняли с рейса Романа Протасевича. Ему предъявили обвинение в организации протестов и дебошей в столице республики.

Ситуация в Белоруссии дестабилизировалась после объявления результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В стране начались стихийные несанкционированные акции. К некоторым была причастна экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Однако вскоре после проигрыша она бежала за границу.

Роман Протасевич же, по версии следствия, также долго скрывался за границей, но уйти от правоохранителей ему все же не удалось.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.40
-0.13 89.95
0.26
Подарки ретроградного Меркурия. Как эта планета меняет жизнь в лучшую сто...

Последние новости

17:48
Тройка в сборе: первая партия вакцины «КовиВак» прибыла в Петербург
17:46
Точка невозврата: Евросоюз ввел санкции в отношении Белоруссии
17:44
В отместку Бузовой? Новым ведущим «Дома-2» станет Давид Манукян
17:38
Страшные риски: почему нельзя заниматься сексом в полнолуние?
17:21
Под маской не спрятаться: алгоритм распознания лиц NtechLab из РФ признан лучшим
17:17
Эксклюзивное видео: Перед первым спектаклем после болезни Фрейндлих рассказала о своем состоянии

Сейчас читают

Подарки ретроградного Меркурия. Как эта планета меняет жизнь в лучшую сторону?
Ну-ка мечи стаканы на стол! Как напиваются представители разных знаков зодиака?
«Это чей-то PR»: адвокат Моргенштерна о многочисленных нарушениях в его деле
США потребовали от России соблюдать Договор по открытому небу, из которого сами вышли

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака