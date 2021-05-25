Черчилль планировал наступление на позиции Красной Армии в мае 1945: журналисты

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Татьяна Бендзь
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Раскрыт секретный план: премьер Великобритании хотел устроить масштабную танковую битву на территории Европы

Черчилль планировал наступление на позиции Красной Армии в мае 1945: журналисты

Фото: ИТАР-ТАСС

Уинстон Черчилль разработал секретный план по завоеванию территорий, занятых Красной Армией в Европе в ходе Второй мировой войны. Сенсационный материал об этом, основанный документах из Национального архива, опубликовала британская газета The Telegraph.

Черчилль, пишет газета, опался того, что Советский Союз нарастит военную мощь и станет представлять угрозу для Запада. Чтобы избежать такого сценария, в мае 1945 года английский премьер отдал приказ о разработке плана наступления на позиции Красной армии, занятые в Европе в ходе наступления на немецкие войска. Секретная операция получила кодовое название «Немыслимое».

В течение июля-августа 1945 года войска союзников должны были провести «масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление сил союзников вглубь территорий, занятых СССР и отбросить Красную армию к рекам Одер и Нейсе», сообщается в расследовании.

Было также запланировано и масштабное танковое сражение, которое должно было произойти возле местечка Шнайдемюль. Сегодня этот польский город носит название Пила. Задействовать в операции планировали более восьми тысяч бойцов союзных войск из Великобритании, США, Канады и Польши.

Командующим назначили бригадного генерала Джеффри Томпсона. Генерал, пишет, пишет The Telegraph, считал, что для победы над Красной армией нужны дополнительные силы и предложил задействовать в наступлении на позиции СССР войска СС и вермахта предложил присоединить к наступлению силы вермахта и СС.

Однако идеи Джефри Томпсона не нашли понимания у британских военачальников. Планам привлечь бывшую гитлеровскую армию воспротивились генерал Гастингс Исмей, главный военный советник Черчилля и фельдмаршал Алан Брук.

Британские военачальники считали, что такой поворот событий существенно повредит «моральному» духу британского общества и не гарантирует победу над Советским Союзом.

В итоге, операция «Немыслимое» была отменена. Черчилль позже не раз говорил, что сожалеет о ее отмене, опасаясь, что Советский Союз нарастит военную мощь и развяжет третью мировую войну, пишут авторы расследования.

Секретный план же до сих пор хранится в папке со штампом " совершенно секретно», и под названием «Россия: угроза западной цивилизации», заключает The Telegraph.

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