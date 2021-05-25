Подарки ретроградного Меркурия. Как эта планета меняет жизнь в лучшую сторону?

Накричал начальник на работе? Сломался каблук прямо перед свиданием? Проезжающая машина обдала водой из лужи с ног до головы? — Это все ретроградный Меркурий. Что только люди не объясняют его пагубным влиянием. Между тем эта планета не так ужасна и страшна, как принято описывать ее в народе. Астролог Анастасия Широкова разъяснила 5-tv.ru, что на самом деле меняет в жизни людей этот покровитель торговли, когда движется в обратном направлении по небосклону.

По ее словам, когда любая планета входит в ретроградную фазу, она замедляет процессы, связанные с ее функциями. Меркурий отвечает за обмен информацией, обучение, получение знаний, контакты и связи, коммерческую деятельность по части договоров и заключения сделок. Также в его поле зрения ближние поездки и ближний круг общения.

«Есть вероятность, что может начаться торможение по всем вышеперечисленным темам. Но это произойдет только у тех людей, в личных натальных картах которых Меркурий будет „ссориться“ с другими героями карты. Тут все очень индивидуально», — рассказала астролог.

Более того, люди зря ругают несчастную планету, так как помимо замедляющего эффекта она привносит в нашу жизнь и некоторые счастливые случайности. Тех, у кого в натальной карте есть ретроградный Меркурий, ждут его подарки, заметила Широкова.

«Это возможность удачного завершения старых проектов. Также в этот период вы можете встречать давних знакомых, которых не видели много лет. Люди, которые имеют в натальной карте ретроградный Меркурий, будут получать бонусы и подарки: у них будет какое-то чудесное везение», — рассказала астролог.

Чтобы узнать о наличии в натальной карте ретроградного Меркурия, нужно внести свои данные в любой астропроцессор онлайн. Если рядом со знаком планеты будет буква R, вы — везунчик. Также астролог напомнила, что в ретроградной фазе Меркурий бывает около трех раз в год по три недели. Ближайший поворот планеты произойдет уже 30 мая, и останется она в этом положении до 23 июня.

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