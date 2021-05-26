В Барнауле девочки-подростки изнасиловали школьницу и отправили видео ее матери

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Карина Бернтгольц
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Глава Алтая поручил разобраться в истории с истязанием младшеклассницы.

В Барнауле девочки-подростки изнасиловали школьницу и отправили видео ее матери

Фото: Depositphotos / kmiragaya

Жуткий инцидент произошел в Барнауле. По версии следствия, 14-летняя школьница в компании девочек-подростков надругалась над 11-летней ученицей в заброшенном доме. Как уточняет KP.RU со ссылкой на канал Unusual Crimes Barnaul, предположительно, злоумышленницы сначала затащили свою жертву в опустевшее здание, затем толпой избили, а после изнасиловали пластиковой бутылкой.

По предварительным данным, все произошедшее компания сверстниц сняла на камеру мобильного телефона и отправила матери потерпевшей, после чего та обратилась в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Подозреваемая задержана.

После того, как эта история стала достоянием общественности, глава Алтая Виктор Томенко поручил разобраться в истории с истязанием младшеклассницы.

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