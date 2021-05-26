Помогите, кто может: почему больному Алибасову начали экстренно собирать деньги?

Российские СМИ облетела пугающая новость: именитому продюсеру Бари Алибасову не хватает денег на курс реабилитации после тяжелых переломов. Заслуженный артист РФ якобы прикован к инвалидной коляске и находится в плачевном состоянии. 5-tv.ru прояснил ситуацию.

Бедственное положение

За комментарием для начала пришлось обратиться к участнику группы «На-На» Владимиру Политову. По информации изданий, именно он поднял тревогу. »Дни.ру» напоминает, что музыкант буквально умолял «помочь деньгами» Бари Каримовичу. С его слов, если вовремя не вмешаться, трагической участи не миновать.

В разговоре с 5-tv.ru Политов отметил, что дела у продюсера действительно обстоят нехорошо. Однако речь идет не столько о деньгах, сколько об отсутствии грамотных специалистов. Алибасову якобы не могут помочь даже в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии (ЦИТО).

«Бари Каримович дома сейчас. Там проблемы с позвоночником и ногой. (Мы виделись — Прим. ред.) дня два назад. Он говорит что чувствует себя хорошо, но понимает, что нужно госпитализироваться и лечиться. Мы пробовали обращаться в ЦИТО, но они сказали, что не берутся. Сейчас ищем клинику», — с грустью заключил Владимир Политов.

Все плохо?

Вскоре 5-tv.ru удалось дозвониться до сына продюсера Бари Алибасова-младшего, который взял на себя ответственность за лечение папы. В интервью бизнесмен сообщил, что у шоумена есть три главных проблемы. Они связаны с головой, позвоночником и поврежденной ногой. И решить их, правда, к сожалению, никто не может.

«Пробовали положить в ЦИТО, но там сказали что смысла на стационар помещать нет, потому что уже срослось, что срослось. Для того, чтобы у папы все было хорошо, надо просто держать корсет и стакан (ходунки — Прим. ред.). И это должен делать реабилитолог», — пояснил Бари Бариевич.

Он отметил, что в принципе состояние папы удовлетворительное. Однако он совсем себя не бережет. Например, когда врачей нет рядом, «встает, прыгает, бегает, перекладывает вещи, таскает чемоданы». Но как только медики на него смотрят, сразу становится смирным.

«Поэтому сейчас ключевой вопрос, как сделать так, чтобы папа дорожил своим здоровьем не меньше, чем все вокруг. Мы явно его достаем слишком сильно, и он нарочно еще больше бесится и еще больше работает и дает нагрузку на спину и ноги», — заметил бизнесмен.

Что же касается финансов, то сын продюсера заметил, что с этим действительно есть небольшие проблемы. Когда музыкант находился на лечении в Калининграде, свою московскую квартиру он сдавал и получал около 200 тысяч рублей. Содержание артиста Алибасову-младшему обходилось в примерно в 350 тысяч рублей, 150 из которых он был способен заработать самостоятельно без особых усилий.

«Сейчас же получается, мне надо зарабатывать на 200 тысяч больше. Но пандемия заканчивается, концертов больше, я надеюсь, и у группы будет возможность для помощи. Наш эротический театр наверняка принесет большую прибыль, которая сделает нас счастливыми», — рассуждал наследник продюсера.

В заключение Бари Барьевич добавил, что в общем и целом папа может пока прожить без высококлассных специалистов. Однако чем скорее их удастся найти, тем лучше.

«Он иногда передвигается в стакане, но в основном по квартире ездит в коляске. И достаточно быстро, сшибая всех вокруг», — иронично заметил Алибасов-младший.

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