Вдали от мужа: что известно о похоронах вдовы Леонида Филатова Нины Шацкой?

Вдова народного артиста России Леонида Филатова Нина Шацкая будет похоронена вдали от супруга. Демонтировать памятник Филатову на Ваганьковском кладбище и разместить под ним вторую могилу родственникам оказалось не по карману.

Шацкая упокоится на Троекуровском — рядом с другом семьи, актером и музыкантом Владимиром Качаном, а также дрессировщиком Михаилом Багдасаровым. Департамент торговли и услуг Москвы выделил заслуженной артистке РФ место на аллее артистов.

Как рассказала журналистам невестка покойной Алла Золотухина, Нина Сергеевна будет похоронена в четверг, 27 мая. Прощание и чин отпевания пройдут в ритуальном зале ЦКБ Управления делами Президента РФ, пишет сайт KP.RU. Гражданская панихида начнется в 11.00.

Близкие Шацкой хотели исполнить ее волю и похоронить рядом с мужем на Ваганькове. Однако для этого необходимо сдвигать гранитный постамент и бронзовую фигуру артиста, а после погребения устанавливать обратно. Как сказали на кладбище — это технически сложно и стоит около полумиллиона рублей. Таких денег у семьи не нашлось, несмотря на активную финансовую поддержку неравнодушных и бывших коллег Шацкой.

ТАСС / Великжанин Виктор

Нина Шацкая умерла от двусторонней пневмонии 23 мая. В одно время она и ее сын были инфицированы коронавирусом. Мужчина смог восстановиться после двух недель в реанимации, но его мама не перенесла заболевания. Как отметила Алла Золотухина, из симптомов актриса поначалу отмечала только слабость, поэтому отказалась от больницы. Но позже состояние Шацкой резко ухудшилось, и она была госпитализирована. После 12 дней в больнице артистка скончалась.

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