Похороны Нины Шацкой рядом с мужем Леонидом Филатовым обойдутся в полмиллиона

Чтобы похоронить актрису Нину Шацкую рядом с мужем Леонидом Филатовым, требуется полмиллиона рублей. Об этом рассказала невестка покойной артистки Алла Золотухина. По ее словам, собственных средств на «престижное место» на Ваганьковском кладбище у семьи нет: озвученная сумма для них — людей со средним заработком — просто неподъемна.

Нина Шацкая умерла от двусторонней пневмонии 23 мая. В одно время она и ее сын были инфицированы коронавирусом. Мужчина смог восстановиться после двух недель в реанимации, но его мама не перенесла заболевание. Как отметила Алла Золотухина, из симптомов актриса поначалу отмечала только слабость, поэтому отказалась от больницы. Но позже состояние Шацкой резко ухудшилось, и она была госпитализирована. После 12 дней в больнице артистка скончалась.

РИА Новости / Владимир Вяткин

Шацкая хотела быть похороненной рядом с Филатовым, который умер в 2003 году. Однако родственники покойной до сих пор не уверены, что им по силам исполнить ее последнюю волю. На могиле супруга артистки установлен внушительный памятник в образе Гамлета. Чтобы разместить там еще одну могилу, необходимо демонтировать гранитный постамент с бронзовой фигурой.

Работники кладбища озвучили астрономическую для семьи Шацкой цифру — около пятисот тысяч рублей. К сбору средств подключились неравнодушные и коллеги Нины Сергеевны, но нужную сумму пока собрать не удалось. Вероятно, Ваганьковское все же окажется близким не по карману, и актриса упокоится на Троекуровском, пишет сайт KP.RU.

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