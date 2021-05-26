«Была бы Дрожжина, похоронила»: Садальский осудил родню Шацкой за скупердяйство

Стас Садальский осудил родных покойной вдовы Леонида Филатова Нины Шацкой, которые не нашли денег на исполнение последней воли актрисы. Накануне стало известно, что за подзахоронение в могиле мужа с них потребовали полмиллиона.

В Instagram актер разнес доводы родственников покойной в пух и прах и заявил, что их жалобы на отсутствие средств не стоят и выеденного яйца. По его словам, вдова актера получала неплохие отчисления за произведения его авторства.

«Родственники „в растерянности“ запели старую еврейскую песню: „грошей нема“ и решили похоронить маму на Троекуровском. Как не стыдно, это же воля матери — быть похороненной рядом с любимым мужем! Нашли на чем экономить — на последнем желании! По поводу денег все вранье: Филатову, как режиссеру, платят за фильмы, за его книги и пьесы», — написал разгневанный Садальский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

Также он рассказал, что в попытках решить вопрос с подзахоронением был сделан звонок директору «Содружества актеров на Таганке» Ирине Апексимовой, но та бросила трубку. Получается, что предать тело земле, не нарушая последнюю волю покойной просто некому.

«Володя Долинский грустно пошутил: „Была бы Дрожжина, она бы похоронила…“» — резюмировал Садальский.

Заслуженная артистка России Нина Шацкая умерла на 82-м году жизни 22 мая. Ее не стало после продолжительной болезни, по предварительным данным, она не смогла перенести коронавирусную инфекцию. Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем знаменита скончавшаяся вдова Леонида Филатова.