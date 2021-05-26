Заклятые подруги. Жуткие детали избиения и изнасилования девочки в Барнауле группой школьниц

Стали известны подробности чудовищной «экзекуции», которую устроили для 11-летней ученицы школьные приятельницы в Барнауле. По версии следствия, группа подростков под предводительством 14-летней девочки избила одну из сверстниц, а после изнасиловала стеклянной бутылкой. Все это действо они снимали на видео, которое потом распространили в сети и отправили матери пострадавшей.

Как стало известно 5-tv.ru, девочки познакомились с будущей жертвой около пяти лет назад. Некоторое время они приятельствовали, но полтора года назад их отношения испортились якобы по вине матери подозреваемой. Та запретила ей общение с «плохой девочкой», так как у той были вши. Также главной фигурантке этой истории не понравилось, что школьница стала обижать ее младшего брата. Это стало началом конфликта, который после перерос в настоящую школьную «войну».

Ненависть подозреваемой к девочке росла, и она собрала группу поддержки. В ноябре 2020 года подростки создали в сети группу «Крыс совет», в которой обсуждали свою «заклятую подругу». Там же они строили план мести, который родился после того, как одна из восьми участниц этого «кружка по интересам» пожаловалась на притеснения ее младшего брата со стороны потерпевшей.

В день «возмездия», по предварительным данным, четыре подруги из восьмерых зазвали ничего не подозревающую школьницу в заброшенное здание и предложили поговорить. Однако, беседе не суждено было состояться: девочка, по словам задержанной, сразу стала огрызаться. Тогда вся группа стала ее избивать — школьница получила как минимум два удара в затылок и один в живот. Повалив ее на пол, подростки продолжили акт мести, щедро награждая ее ударами ног по голове.

В момент избиения одна из участниц процесса вспомнила, что потерпевшая когда-то пыталась сорвать с них юбки. Тогда ей предложили самой снять шорты. Когда она выполнила требование, подростки не остановились на этом и изнасиловали школьницу стеклянной пивной бутылкой. Все это они снимали на камеру, а ролик потом отправили матери пострадавшей и выложили в сеть. После они ушли, а пострадавшая пришла в себя и отправилась домой, где рассказала все родительнице.

По данным следствия, из переписки подростков в группе «Крыс совет» следует, что никто из ее участников не сожалел о содеянном. Более того, девочки обсуждали варианты объяснений по поводу случившегося, чтобы их слова не противоречили друг другу. На следующий день они покинули группу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Задержана подозреваемая в истязании 14-летняя школьница, личности остальных сообщников и их причастность выясняются. В ближайшее время девочке изберут меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как неизвестный с ножом изнасиловал школьницу под Москвой во время пробежки в лесу.