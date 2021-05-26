Замурованный архитектор, побеги и любовная драма. Какие легенды скрывают петербургские «Кресты»?

Музей легендарного изолятора «Кресты» переехал в новое здание в Санкт-Петербурге. Теперь сотни экспонатов, сделанные руками заключенных, расположены в изоляторе № 1 в Колпино. Зловещее здание на Арсенальной набережной, д. 1, где был раньше расположен музей и сам изолятор, навевает множество жутких историй и городских легенд, которые известны лишь некоторым знатокам. Одна из хранительниц этих тайн, экскурсовод Карина Гандур согласилась поделиться ими с 5-tv.ru.

С виду красное кирпичное здание напоминает завод, но в нем куют не железо, а судьбы людей. Построено оно было по проекту российского архитектора чешского происхождения Антония Осиповича Томишко. И ходят легенды, будто сам создатель мрачного казенного дома стал первым узником детища своих рук — его замуровали в одну из стен.

«Архитектор пришел к Николаю II, чтобы сообщить об окончании работ и сказал: „Я построил для вас тюрьму“, на что царь ответил — „Вы построили тюрьму для себя“. Могила Томишко в Петербурге так и не найдена, поэтому некоторые считают, что эта легенда является правдой», — рассказала гид.

Среди тех, кто томился в «Крестах», было немало известных людей. Сюда сажали политических заключенных в конце XIX века, членов террористической группировки «Народная воля», затем революционеров — например, Льва Тоцкого. Были среди сидельцев и деятели науки и культуры — Анатолий Луначарский, Лев Кобылев, Лев Гумилев, Иосиф Бродский. И условия содержания были порой чудовищны.

«В камере 105 отбывал свой срок Иосиф Бродский в 1963 году. На самом деле камеры предназначались для одиночного отбывания срока, но их уплотняли настолько, что порой в камере в семь квадратных метров находилось до 20 человек, и заключенным приходилось спать по очереди», — поведала Гандур.

Как птица рвется из клетки, так и человек всегда стремится быть свободным. Поэтому тюрьма повидала множество попыток побега, однако успех возымела лишь одна из множества.

«11 ноября 1922 года легендарный налетчик Лелька Пантелеев вместе с товарищами сооружает гору из бревен у стен „Крестов“, по которым они взбираются на высокую стену и затем по заранее связанным одеялам спускаются вниз. Таким образом побег был осуществлен», — рассказала экскурсовод.

Как бы ни была мрачна темница, и ее каменные подвалы порой освещала своим светом любовь. По словам гида, именно здесь случилась романтическая история, которая легла в основу многочисленных фильмов, таких как «Тюремный романс» с Александром Абдуловым в главной роли.

«В 1991 году между криминальным авторитетом по кличке „Червонец“ и следователем Натальей Воронцовой вспыхнула любовь. Наталья передала возлюбленному револьвер, с помощью которого заключенный Сергей Мадуев пытался сбежать. Но попытка не увенчалась успехом, и влюбленным не суждено было быть вместе. Наталья получила семь лет заключения, а Сергей же был вначале приговорен к смертной казни, а затем к пожизненному. Его жизнь оборвалась в 2000 году в колонии „Черный дельфин“» — рассказала экскурсовод.

Это лишь верхушка айсберга тайн, которые хранят за собой стены «Крестов». Пока музей на новом месте закрыт для посещения, любопытные охотники за острыми впечатлениями могут полюбоваться на старинное здание изолятора на Арсенальной набережной, а также величественным монументом авторства Михаила Шемякина. Сфинксы возлежат на противоположном берегу Невы, для усиления символичности половина их лиц, обращенная к тюрьме, представляет собой оголенный череп. Памятник посвящен жертвам политических репрессий.

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