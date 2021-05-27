Следы вчерашнего веселья. Как звезды встретили утро после юбилея Орбакайте?

Вечеринка в честь дня рождения Кристины Орбакайте прогремела как мощный залп 25 мая. В этот вечер в столичном ресторане, закрытом для празднования 50-летия певицы, собрался весь бомонд Москвы. Гуляли звезды долго и со вкусом, программа началась с презентации сингла артистки, продолжилась выступлениями именитых гостей. Во сколько разошлись знаменитость по домам, не известно, но 5-tv.ru разузнал, как встретили утро следующего дня некоторые из них.

Певица Валерия в сторис Instagram бодро отрапортовала поклонникам, что летит на собственный концерт в Сочи одним днем. По ее словам, подъем был ни свет ни заря из-за раннего выступления, но она все равно очень рада, так как любит гастроли.

Адвокат Ида Достман тоже провела утро следующего после вечеринки дня на редкость бодро. Она показала подписчикам давно обещанный поход в кошачью парикмахерскую. Там ее рыжего любимца старательно остригли, а женщина снимала этот процесс на видео.

Анита Цой предалась утром релаксу и решила побаловать себя чем-то вкусненьким. Она показала фанатам результаты своего кулинарного эксперимента: в формочку по краям она положила свежие ягоды, а середину залила взбитым манго. «Получилась просто каша манговая!» — похвасталась певица.

Светская львица Алла Крутая тоже не разлеживалась подолгу в постели, а вылетела ближайшим рейсом в Сочи для подготовки к конкурсу «Новая волна». Она продемонстрировала кадры с морского побережья.

И только Максим Галкин честно решил в этот день никуда не спешить, а тихо и неспешно встретить утро на балконе своего особняка в деревне Грязь. Он опубликовал безмятежное видео с утренним пейзажем, который открывался его взору.

Стоит отметить, что все знаменитости выглядели на следующий день очень свежо, несмотря на шумную вечеринку. Кристина Орбакайте отметила 50-летие в компании целой россыпи российских звезд. На празднике появились Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Александр Ревва, Юсиф Эйвазов, Николай Басков, Яна Рудковская и другие. Ранее 5-tv.ru публиковал видео с появившимся впервые за долгое время на публике Борисом Моисеевым.