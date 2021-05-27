День Сидора Бокогрея-Огуречника: что можно и что нельзя делать 27 мая

Православные верующие 27 мая чтят память святого мученика, провидца и чудотворца Исидора Блаженного, который жил в III веке. Этот христианин родился в Александрии, но в юности начал военную карьеру на греческом острове Хиосе. Молодой человек вел воздержанную и скромную жизнь. Его руководство распорядилось, чтобы все воины регулярно поклонялись римским языческим богам и приносили им жертвы. Не подчинившихся указу следовало казнить.

Исидор и не думал отступать от веры, о чем и сообщил на первом же допросе. Его подвергали пыткам, но он продолжал славить Иисуса. Тогда было велено вырвать ему язык, но после этого он сохранил внятную речь, а вот изверг, который повелел это сделать, стал немым. Вскоре Исидора казнили.

Традиции и обычаи 27 мая:

В народе святого величали Сидором. И добавили ему два прозвища: Бокогрей — ведь было тепло, можно погреться, Огуречник — за то, что в это время принято было сажать огурцы.

Звали и Сивером. Наши предки верили, что он управляет северным ветром, и считали, что с этого дня заморозков уже не будет, пишет «Утро.ру».

Крестьяне в этот день не только сажали огурцы. Если на ивах не было пыли в виде перьев, сеяли лен и другие культуры.

Также читали заговоры на богатство семьи. А еще пристально следили за погодой, чтобы узнать, какими окажутся ближайшие дни, лето и урожай.

Народные приметы 27 мая:

Радуга с севера предвещает ясные и теплые оставшиеся весенние дни, с запада — пасмурные и холодные.

Погода 27 мая повторится летом.

Количество грозовых туч указывает на то, сколько раз в июне будут идти дожди.

Прилетели ласточки и стрижи, значит, будет тепло.

Красный закат и прозрачные облака — к переменчивой и ненастной погоде.

Если поют соловьи, ожидается богатый урожай.

Что нельзя делать 27 мая:

Утром не стоит заворачивать домой с середины пути, или неудачи будут преследовать. Споткнувшись на пороге, тотчас входить в жилище не разрешается, иначе грозит ссора с кем-то из близких.

Обсуждать и решать вопросы, тем более финансовые, за столом с углами не положено: договориться не удастся. Запрещено с утра до вечера находиться в одной одежде — это помешает реализовать планы.

Спать на одной подушке нескольким людям, в том числе супругам, нежелательно, а то на следующий день мысли спутаются. Не годится думать о плохом, злиться, ругаться скверными словами и отворачиваться от того, кому необходима помощь.

Что можно делать 27 мая:

Желательно работать в огороде. Разрешается посадить кустарник, загадав при этом желание: согласно поверью, когда он подрастет и зацветет, все исполнится. Следует терпеливо воспринимать происходящее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит «персональный ад» для разных знаков зодиака.