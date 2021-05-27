Морозов рассказал о застолье с Меладзе, после которого ему было очень стыдно

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов рассказал об одном из застолий с певцом и продюсером Валерием Меладзе, после которого ему было стыдно смотреть в глаза одному из посетителей ресторана. Историей он поделился в шоу YouTube-проекта «Говорящие головы». По словам знаменитости, это произошло в Донецке.

«Валера Меладзе тогда был вместе с девушками, с „ВИА Грой“. Мы сидели за столом, девчонки куда-то убежали, и официант принес бутылку шампанского. Чуть ли не трясущимися руками нам ее открыл», — цитируют Морозова Дни.ру.

Оказалось, что это был очень дорогой напиток. Однако юмористу такой презент не понравился. Своим впечатлением, покидая ресторан, поделился с Меладзе, назвав шампанское «ужасной кислятиной». В этот момент за его спиной раздался жалобный голос человека, подарившего самый дорогой напиток в ресторане.

«Я постеснялся ему в глаза смотреть», — признался Александр Морозов.

Он также рассказал, как одно время работал в свинг-клубе, где провел несколько мероприятий. Их шоумен назвал очень странными.

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