Омбудсмен заявила о травле изнасилованной девочки из Барнаула со стороны взрослых

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Егор Измалкин
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Видео с надругательством над школьницей распространилось в соцсетях.

Омбудсмен заявила о травле изнасилованной девочки из Барнаула со стороны взрослых

Фото: Depositphotos / sasun.buxdaryan@mail.ru

Пострадавшую от изнасилования школьницу из Барнаула в соцсетях травят взрослые. Об этом на своей странице в Instagram рассказала детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева. Она попросила руководителей СМИ закрыть комментарии к новостям о девочке и исключить возможность появления видео с надругательством.

«Сейчас травят ребенка не сверстники, а взрослые, распространяя видеозапись», — сообщила Казанцева.

Instagram @ombudsmen_deti22

Она также заявила, что желающие помочь девочке могут сделать целевое пожертвование для ребенка в Алтайское отделение российского детского фонда.

Инцидент случился в одном из заброшенных домов в Барнауле 23 мая. Во время конфликта в группе подростков 14-летняя девочка напала вместе с друзьями на 11-летнюю знакомую, а затем изнасиловала ее бутылкой. Это сняли на телефон и разместили в соцсетях. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело. Подозреваемую задержали, в отношении нее готовится ходатайство о заключении под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, о причинах конфликта, в результате которого была изнасилована барнаульская школьница.

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