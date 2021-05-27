Подозреваемая в изнасиловании 11-летней девочки в Барнауле арестована

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Карина Бернтгольц
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По предварительным данным, школьница в компании сверстниц надругалась над младшеклассницей.

Подозреваемая в изнасиловании 11-летней девочки в Барнауле арестована

Фото: Depositphotos / AndrewLozovyi

Подозреваемая в изнасиловании 11-летней девочки в компании группы сверстниц в Барнауле школьница арестована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О жутких издевательствах 14-летней ученицы над младшеклассницей стало известно еще вчера. По версии следствия, компания девочек завела свою старую знакомую в заброшенное здание, где сначала принялась ее избивать. Впоследствии подростка, предварительно, изнасиловали стеклянной пивной бутылкой.

Все это свертстницы снимали на камеру, а ролик потом отправили матери пострадавшей и выложили в сеть. После они ушли, а пострадавшая пришла в себя и отправилась домой, где рассказала все родительнице. Та обратилась в полицию.

Ранее детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева заявила, что пострадавшую от изнасилования школьницу из Барнаула в соцсетях травят взрослые.

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