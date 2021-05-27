Фигуристка Татьяна Волосожар стала мамой во второй раз. Она подарила мужу Максиму Транькову сына. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram и поделилась фото из больничной палаты.

«Наша семья стала больше на три килограмма 950 граммов, и выше на 55 сантиметров! Мой родной, мы все тебя так ждали. Спасибо любимому Максиму Транькову и клинике, что было так комфортно, спокойно и не страшно! Ощущение, что хочется обнять весь мир! Устали, но счастливы», — написала под снимком двукратная олимпийская чемпионка.

Имя новорожденного она пока не сообщила.

Instagram @fire_bird

Подписчики Волосожар пришли в восторг от такой новости. Они засыпали фигуристку поздравлениями.

«Искренние и самые теплые поздравления. Крепкого здоровья и скорейшего восстановления!»;

«Это самое большие чудо из чудес! Здоровья и счастья малышу и маме»;

«Поздравления новоиспеченным маме, папе и сестре! Спокойных ночей, здоровых животиков, терпения и любви», — написали в комментариях.

Известно, что Волосожар и Траньков состоят в браке с 2015 года. В 2017 у них на свет появилась дочь Анжелика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменилась Татьяна Волосожар во время беременности.