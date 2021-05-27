«Выходит с ножом и кидается»: Подравшийся с актером из «Карпова» врач о потасовке

Российский актер Константин Котляров стал участником драки на Страстном бульваре в Москве. 5-tv.ru удалось пообщаться со вторым участником потасовки. Им оказался военный врач, ранее служивший в горячих точках. Он рассказал свою версию случившегося. По словам мужчины, в ту ночь Котляров был изрядно пьян.

«Пусть он делает, что хочет. Я его посажу, надолго, навсегда. От него разило так, что вообще. Мы гуляли с собакой, вдруг из-за дерева выходит человек с ножом и кидается на меня. Его надо проверить. Я уверен, что у него были судимости. Я уверен, я военный врач, я это вижу сразу», — сообщил он.

Называть свое имя собеседник издания отказался. Он лишь добавил, что после драки у него осталась гематома на лбу, разбита губа и болит рука.

Как ранее писал 5-tv.ru, Котляров тоже прокомментировал случившееся. Артист сообщил, что ему выбили зуб и дарили кастетом, а после натравили собаку бойцовой породы. Со своими оппонентами звезда катался кубарем на земле, после чего знаменитости, с его слов, долго оказывали медицинскую помощь.

Константин Котляров — российский актер. Его фильмография насчитывает десятки ролей в различных отечественных кинокартинах Самые известные из них — «Карпов», «Марш Турецкого», «Возвращение Мухтара», «Час Волкова», «Небо в огне» и другие.