Время влюбляться: Как изменит жизнь людей Венера в Близнецах с 28 мая по 22 июня

С 28 мая по 22 июня Венера будет находиться в знаке Близнецы. Это прекрасное время для того, чтобы влюбиться или прикупить какую-то дорогостоящую, но очень красивую вещицу. Специалист по западной астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко рассказала 5-tv.ru, что ждет людей в этот «воздушный» период.

«Транзит Венеры по знаку Близнецов. Благоприятная планета, а в этом знаке формирует еще больше легкости, успокаивает, расслабляет снижает агрессию, активность. Типичные „венерятские“ чувства — это веселье, любовь, радость. От вкусной еды, от новых покупок, от чувства влюбленности. В знаке Близнецов будет много радости от общения, от перемещений», — рассказала Татьяна Карпенко.

По словам астролога, Венера в Близнецах легко относится к тратам, поэтому этот период благоприятен для покупки новых гаджетов, дорогой канцелярии и книг на тему красоты, здоровья и отношений. Также много пользы принесет прохождение различных курсов и мастер-классов.

«На этом транзите легче завязываются знакомства, физическая близость — не главное. А вот без общения такая Венера прожить не в состоянии. В Близнецах она, правда, немного легкомысленна, непостоянна. И в позитиве, эта легкая Венера, не проявляет ревности, не любит драматизма в чувствах. Собственнические инстинкты чужды Венере в Близнецах», — пояснила специалист по западной астрологии и лунному календарю.

По мнению Карпенко, людей во время транзита Венеры по Близнецам ждет много свиданий, красивых признаний в любви, стихов и романтичных писем.

«Но в негативе, это может не привести к созданию пары, а тем более семьи. Поэтому такой транзит благоприятен для людей, у которых воздушные карты: солнечные и лунные Близнецы, Водолеи, Весы, особенно если в этих знаках воздушная Венера», — объяснил специалист.

А вот тем, у кого Венера находится в Скорпионе или Козероге, этот период может принести разочарования, считает астролог.

«Это сильное разочарование, так как создавалось впечатление искренней заинтересованности, сильной влюбленности. Но пропал интерес, и пропал человек, который недавно признавался в чувствах», — сообщила Татьяна Карпенко.

По ее мнению, Венера в Близнецах разнообразит гардеробы людей молодежной одеждой: майками, толстовками, рваными джинсами. Еще, по словам астролога, многие решатся на неожиданные и смелые эксперименты с волосами: сделают необычные стрижки или покрасят пряди в яркие цвета.

«Конечно, нужно смотреть, куда вам попадает знак Близнецов, где вам быть „на чеку“, если вы не „воздушный“ человек. Также берегите горло и не пейте холодного в период транзита. Возможны горловые недуги: ангины, фарингиты, ларингиты», — подытожила эксперт.

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