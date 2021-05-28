🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 мая, убывающая Луна в знаке Козерога советует воздержаться от деловой активности и общения с начальством. Лучше посвятите время личной жизни и семье.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 мая, убывающая Луна в знаке Козерога советует воздержаться от деловой активности и общения с начальством. Лучше направить свою энергию на личную жизнь. Этот день особо удачен для принятия важных решений в области отношений, особенно — для заключения брака.
♈ Овен
Звезды знают о ваших больших планах, Овны. И вам уже не терпится приступить к их реализации, это очевидно. Однако прежде чем действовать, проверьте, действительно ли вы хорошо подготовились. Сейчас рисковать нельзя, так же как и импровизировать. Только уверенные шаги согласно заранее разработанному алгоритму. В ближайшее время также возможны хорошие новости с любовного фронта. Будьте внимательны, возможно, ваша любовь уже где-то рядом!
Космический совет: будьте осторожными в работе и готовыми к приключениям в любви.
♉ Телец
У вас масса проблем, и вы настроены игнорировать каждую из них. Иногда, как ни странно, так и стоит поступать. Вовремя взятая пауза может быть во сто крат полезнее самого упорного труда. Так что возьмите выходной и устройте себе праздник. Займитесь тем, что приносит удовольствие, спите вволю, вкусно отобедайте, вспомните о заброшенном хобби. Восстановите силы, так легче будет решать проблемы.
Космический совет: пусть у вас масса дел, сегодня лучше устроить себе выходной.
♊ Близнецы
Звезды призывают Близнецов к честности. Будьте открыты со всеми — и коллегами, и друзьями, и с возлюбленными. Это не просто хороший совет для жизни, но и способ заполучить расположение Вселенной. Говорите правду и не скрывайте своих чувств. Будьте внимательны к вещам и ценностям: сегодня велик риск потерять что-то важное.
Космический совет: во всем проявляйте предельную открытость и честность.
♋ Рак
Для Раков наступает время пожинать плоды своих трудов. Вы прекрасно поработали и заслужили признание. Не сомневайтесь, ваш вклад не останется незамеченным. Коллеги и начальство, безусловно, видели, как вы старались ради общего дела. Так что примите свой успех и похвалите себя за продуктивность.
Космический совет: вы прекрасно потрудились и заслужили всеобщее признание.
♌ Лев
Иногда вам просто нужно назначить себе свидание при свечах, откупорить бутылку винтажного мерло, послушать джазовые мелодии и просмотреть любимую книгу. Самолюбие или баловство, скажете? Кто сказал, что позволить себе и то и другое понемногу, а потом еще немного? Балуйте себя, никто не сделает это лучше вас самих.
Космический совет: побалуйте себя удовольствиями, вы заслужили.
♍ Дева
Вы приобрели так много знаний и опыта за последние годы! Не позволяйте им пропадать зря. Лучший способ достичь мастерства в своем предмете — поделиться знаниями с другими. Поверьте в себя, и увидите, что способны на большее. Сомневаетесь в ценности своего опыта? Напрасно. Вы — достойный пример, и скоро это увидят ваши ученики.
Космический совет: вы стали мастером своего дела. Пришло время делиться знаниями.
♎ Весы
Весы, вы недооцениваете себя. В последнее время вы подвержены негативным мыслям, чересчур остро воспринимаете неудачи и теряете веру в будущее. Не надо так. Взгляните на свои достижения непредвзято, порадуйтесь своим успехам искренне и без лишней скромности. Вы достойны этого!
Космический совет: вы достойны похвалы от окружающих и самих себя.
♏ Скорпион
В вашей жизни возможны неожиданные и кардинальные перемены. Есть вероятность, что устоявшийся быт или отношения претерпят невероятные изменения, и вы не сможете остановить этот процесс. Не беспокойтесь и помните — все к лучшему. Начните готовить себя к новому прямо сейчас, тогда будет проще принять свое будущее.
Космический совет: не бойтесь перемен, все они — к лучшему.
♐ Стрелец
Стрельцам звезды рекомендуют не быть слишком серьезными и вспыльчивыми. Даже если ситуация выходит из-под контроля, отнеситесь к происходящему с юмором. Все ваши неудачи превратятся в ценный опыт, так зачем же страдать из-за мелочей? Дерзайте с улыбкой на устах!
Космический совет: отнеситесь к проблемам и неудачам с юмором.
♑ Козерог
У всех есть представление, кто мы и чего мы можем достичь в этой жизни. Но порой это представление становится тюрьмой, из которой не выбраться. Чтобы преодолеть преграды, необходимо быть гибким, уметь мириться с неудачами. Не всем планам суждено сбыться, и это благо, а не наказание. Не ставьте завышенных планок, будьте собой.
Космический совет: не становитесь жертвой своих завышенных ожиданий.
♒ Водолей
Вокруг вас много сплетников. О некоторых вы знаете, а о других — не догадываетесь. Но не стоит из-за них беспокоиться. Никто не навредит вашей репутации, кроме вас! Шутка! А если серьезно, слухи недолговечны, потому не переживайте о них, а с уверенностью продолжайте дело, которое считаете важным. Накажите завистников своим успехом!
Космический совет: делайте свое дело и не слушайте сплетников и недоброжелателей.
♊ Рыбы
Вы утратили связь с внутренним мудрецом, Рыбы. Вы не замечаете сигналов Вселенной и не слушаете свою интуицию. А все это — ваши верные спутники и соратники. Природное чутье всегда подсказывает, как поступить, так не заглушайте голос разума в себе. Даже если все вокруг говорят противоположное.
Космический совет: пора прислушаться к своему внутреннему голосу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит «персональный ад» для разных знаков зодиака.
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