Со съемок сразу в ЗАГС: кто из российских звезд закрутил роман на работе?

Съемочная площадка порой становится не только рабочим пространством, но и местом, где завязываются романтические отношения. Так, некоторые звезды российского шоу-бизнеса нашли себе мужей и жен в лице партнеров по фильмам.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Боярская и Матвеев счастливо женаты более десяти лет и воспитывают двух сыновей — Андрея и Григория. Актеры познакомились на съемках картины «Не скажу» в 2009-м. Матвеев тогда был женат на коллеге по цеху Яне Сексте, но ради новой возлюбленной он оставил супругу.

www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова

Эти двое артистов — одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Они встретились на съемках мелодрамы «Прогулка по эшафоту» в 1992 году и тут же безнадежно влюбились друг в друга. Спустя два года пара поженилась, а еще через два Дроздова взяла фамилию мужа. У знаменитостей есть общий сын Елисей. Наследник Певцова от предыдущих отношений Даниил трагически погиб.

www.globallookpress.com / Gennadii Sergeev

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Эти актеры играли двух влюбленных в сериале «Закрытая школа». Но брак Прилучного и Муцениеце не оказался настолько же крепким, как у Певцова и Дроздовой. Год назад пара со скандалом развелась, двое общих детей Тимофей и Мия остались жить с матерью. Их папа вскоре нашел новую пассию — ей стала звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович. Недавно, спустя почти год отношений, Прилучный стал выходить в свет с избранницей.

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Вдовиченков и Лядова встретились на съемках мрачной картины Андрея Звягинцева «Левиафан». В фильме героиня Елены изменяет мужу с персонажем Владимира, и история страсти оборачивается трагедией. В жизни же между ними завязался вполне благополучный роман. В 2015 году актеры поженились. Для Вдовиченкова Лядова стала пятой по счету женой. Для нее же этот брак — первый.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Алексей Чадов и Агния Дитковските

Сердца артистов разгорелись страстью во время работы над фильмом «Жара» в 2006 году. Чадову тогда было 24 года, а Дитковските всего 17. На протяжении многих лет эмоциональная пара расставалась и воссоединялась вновь. В 2012 году они поженились, а в 2014-м стали родителями мальчика Федора. Однако вскоре после его рождения звезды все же расстались окончательно.

www.globallookpress.com /Viktor Chernov

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