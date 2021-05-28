Формула счастливых отношений: после какого свидания можно вступать в интимную связь?

Множество блогеров, специалистов и диванных теоретиков выдвигают свои теории об отношениях: можно ли целоваться при встрече, после какого свидания вступать в интимную связь, после скольких лет знакомства можно начинать жить вместе. Женский психолог Ольга Адрианова в беседе с 5-tv.ru рассказала, действительно ли существуют какие-либо сроки в деле развития отношений.

По словам эксперта, еще 200 лет назад все было относительно регламентировано: вместе жить только после свадьбы, секс — после свадьбы, а свадьба — когда родители решат. Теперь же существует только одно правило — правил нет. И даже герои голливудских фильмов, которые долгое время внушали зрителям, что в интимные отношения можно вступать исключительно после трех свиданий, оказываются теперь со своими суждениями морально устаревшими.

«Ни одна из теорий не учитывает цели и желания конкретных людей, ведь кто-то спокойно относится к сексу и готов перейти к интиму сразу, а кому-то надо привыкнуть к человеку; кто-то хочет серьезных отношений, а кто-то таких задач не ставит», — пояснила Адрианова.

Однако все же существует определенная статистика, согласно которой более счастливыми и крепкими отношениями были, когда с интимом немного ждали. Хотя, конечно, выводы из цифр все же носят лишь рекомендательный характер.

«Гормональные коктейли после интима заставляют нас ощущать романтические чувства, а на таком настрое можно успеть очень много чего сделать: хоть жениться, хоть уйти в монастырь. Если это было самоцелью, то ничего страшного, но если ориентир был на серьезные отношения, то тут могут быть сюрпризы в виде понимания, что вы банально слишком разные. Кроме того, секс делает розовые очки еще розовее, от этого повышается риск не заметить тех недостатков, которые для вас могут быть критичны», — указала психолог.

По ее словам, некоторые люди связывают интим с накладыванием определенных обязательств и в итоге тянут этот груз вместо того, чтобы просто наслаждаться процессом. Ведь секс пусть и важная часть отношений, но не главная, поэтому ни у одной из сторон не должно быть страхов показаться себе или другому фригидным или же гиперактивным в интимном плане.

«Секс на 20-м свидании, через год, после свадьбы или сразу — не существует единой формулы. Если вы готовы переспать с первым встречным и знаете, что не будете винить себя за это, то почему бы и нет! Если вы сами по себе интересные и самодостаточные, тогда никто не станет считать количество свиданий. Нужно самому выводить свою формулу счастья», — подытожила психолог.

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