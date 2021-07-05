Во сколько лет умирают представители разных знаков зодиака?

Секрет долголетия кроется не только в соблюдении правил здорового образа жизни. Астрологи считают, что судьба каждого знака зодиака предопределена, и каждый из них должен избегать определенных заболеваний. В таком случае смерть не настигнет вас в раннем возрасте.

Овен

Звезды подарили этому знаку весьма внушительный срок, ведь у них крепкое здоровье. Если прислушаться к своему организму и следить за его состоянием, то женщины-Овны смогут дожить до 78-80 лет, мужчины — до 79 лет.

Телец

Этому знаку не стоит рисковать по пустякам. Женщины-Тельцы могут похвастаться отменной физической выносливостью, однако не стоит перегружать себя работой. Средняя продолжительность жизни в таком случае у них будет 79-80 лет. У мужчин-Тельцов слабые легкие. Рекомендуется отказаться от курения, тогда они смогут прожить до 80 лет.

Близнецы

Старайтесь не терять ясность ума и поддаваться авантюрам. Будьте крайне осторожны за рулем. У женщин-Близнецов в целом хорошее здоровье, но стоит оберегать себя от простудных заболеваний. Средняя продолжительность их жизни — 85 лет. Мужчины-Близнецы с менее сильным иммунитетом. После 45 лет возрастает риск легочных заболеваний. Их средний возраст — 78 лет.

Раки

Раки подвержены депрессиям и психозам, а это влияет и на другие аспекты здоровья. Им рекомендуется занятие спортом. Женщины-Раки часто страдают от головных болей, поэтому не стоить переутомляться. Средняя продолжительность жизни — 75 лет. Слабое место у мужчин — иммунитет, а с возрастом возникают проблемы в суставах. В среднем, мужчины-Раки живут до 73-74 лет.

Лев

Оружие Львов — оптимизм. Он помогает им бороться с заболеваниями и не бояться трудностей. Все же им необходимо прислушиваться к своему организму и обращаться за медпомощью по мере необходимости. Женщины-Львы подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям — обычно они живут до 72-74 лет. Мужчины-Львы часто страдают от болей в ногах. Их продолжительность жизни — 74-75 лет.

Девы

Этот знак трудолюбивых долгожителей. Они привыкли следить за своим здоровьем. При этом для них не будут лишними занятия спортом. Женщины-Девы — самые рациональные в зодиакальном круге. Они могут похвастаться отменным здоровьем и живут более 80 лет. Мужчины-Девы до — 76.

Весы

Для данного знака характерен слабый иммунитет. Им не стоит пропускать прививки утруждать себя сильными физическими нагрузками. Женщины-Весы могут дожить до 77 лет. Мужчины-Весы — до 72-73 лет.

Скорпионы

Страсть к азарту может сыграть с ними злую шутку. Скорпионы подвержены опасности стать жертвой несчастного случая. Женщины-Скорпионы как правило живут до 62-63 лет и страдают от хронических заболеваний. Мужчины доживают до 66-68 лет.

Стрелец

У Стрельцов часто бывают проблемы с нервной системой и психические расстройства. Им следует ограждать себя от дурных новостей. Женщины-Стрельцы обычно живут до 72 лет. В старшем возрасте наиболее подвержены болезням суставов. Мужчины живут до 68 лет и часто страдают от неврозов.

Козероги

Козероги постоянно следят за состоянием здоровья и усердно выполняют предписания врача, и это позволяет достичь долголетия. Их слабое место — органы дыхания. Кроме того, женщины-Козероги подвержены болезням мочеполовой системы. Средняя продолжительность их жизни — 80 лет. Мужчины-Козероги обычно живут — до 77 лет.

Водолей

Проблема Водолеев — переедание, из-за этого возникают проблемы с пищеварением, заболевания желудка. Женщины-Водолеи страдают от перепадов давления. Им необходимо проводить больше времени на свежем воздухе. Обычно они живут до 71 года. Мужчины-Водолеи не умеют справляться со стрессом, что приводит к психическим расстройствам. В среднем, они живут до 70 лет.

Рыбы

Рыбы подвержены чрезмерной эмоциональности. Они принимают все слишком близко к сердцу. Вместе с тем женщины-Рыбы наиболее подвержены простудным заболеваниям. Продолжительность их жизни — 75 лет. Мужчины-Рыбы страдают от физических перегрузок. Им следует почаще отдыхать. Обычно они живут до 71 года.

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