«Вот это генофонд»: Дочь Алферовой показала хорошеющих с годами маму и бабушку
Актриса Ксения Алферова опубликовала на своей странице в Instagram фото двух своих самых любимых женщин.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @ksenialferova
Дочь 70-летней Ирины Алферовой Ксения опубликовала в Instagram семейное фото с мамой и бабушкой. На снимке все три дамы, старшей из которых 99 лет, выглядят невероятно красиво и очень молодо.
«Эти женщины, как волшебный источник живой воды, выпил глоток и искрящиеся капли любви текут по венам, наполняя тебя чувством благодарности, радости, доброты! Создал же такие сокровища бог! Думаю, особенно долго старался и дал долгую жизнь, чтобы как можно больше людей смогли они напоить красотой, гармонией и чистотой», — написала восхищенная своими родственницами Ксения Алферова.
Актриса отметила, что ее мама дарит всем, кого встречает на своем пути, «любовь и чистоту». А бабушка, несмотря на почтенный возраст, «продолжает светиться и согревать всех теплом своей любви».
Подписчики Ксении были шокированы внешним видом и состоянием души женщин, которые, кажется, с каждым годом только хорошеют.
«Все три красавицы! Гордость России!»;
«Бабуля — молодец! Выглядит очень хорошо, лицо счастливое и жизнерадостное!»;
«Какая прелесть, три грации! Долгих лет счастливой жизни»;
«Какие вы все милые, светлые! Так приятно смотреть на вас»;
«Вот это генофонд! Красивые, добрые, достойнейшие женщины!» — отметили пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Алферова впервые показала взрослого приемного сына.
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