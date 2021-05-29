«Вот это генофонд»: Дочь Алферовой показала хорошеющих с годами маму и бабушку

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Анна Васильева
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Актриса Ксения Алферова опубликовала на своей странице в Instagram фото двух своих самых любимых женщин.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @ksenialferova

Дочь 70-летней Ирины Алферовой Ксения опубликовала в Instagram семейное фото с мамой и бабушкой. На снимке все три дамы, старшей из которых 99 лет, выглядят невероятно красиво и очень молодо.

«Эти женщины, как волшебный источник живой воды, выпил глоток и искрящиеся капли любви текут по венам, наполняя тебя чувством благодарности, радости, доброты! Создал же такие сокровища бог! Думаю, особенно долго старался и дал долгую жизнь, чтобы как можно больше людей смогли они напоить красотой, гармонией и чистотой», — написала восхищенная своими родственницами Ксения Алферова.

Актриса отметила, что ее мама дарит всем, кого встречает на своем пути, «любовь и чистоту». А бабушка, несмотря на почтенный возраст, «продолжает светиться и согревать всех теплом своей любви».

Instagram @ksenialferova

Подписчики Ксении были шокированы внешним видом и состоянием души женщин, которые, кажется, с каждым годом только хорошеют.

«Все три красавицы! Гордость России!»;

«Бабуля — молодец! Выглядит очень хорошо, лицо счастливое и жизнерадостное!»;

«Какая прелесть, три грации! Долгих лет счастливой жизни»;

«Какие вы все милые, светлые! Так приятно смотреть на вас»;

«Вот это генофонд! Красивые, добрые, достойнейшие женщины!» — отметили пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Алферова впервые показала взрослого приемного сына.

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