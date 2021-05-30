С момента громкого развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного прошел почти год. Все это время знаменитости сторонились друг друга, а детали личной жизни обсуждали лишь заочно — каждый в своей социальной сети. Казалось, о воссоединении экс-супругов не может идти и речи. Как вдруг они вместе вышли в свет.

Трогательное фото Прилучного, Муцениеце и их двоих детей опубликовала директор одной из частных школ Москвы, где учится сын селебрити. В кадре актеры позируют, счастливо улыбаясь, а маленькие Тимофей и Мия вторят им.

«Мои любимые клиенты Агата и Паша Прилучные, поздравляю с окончанием учебного года!» — подписала снимок Марина Шилкина.

Глядя на фото и не подумаешь, что актеры еще недавно упрекали друг друга в грубости. Вероятно, именно ради малышей они приняли решение выйти на адекватный диалог.

Instagram @shilkinamarina

Поклонники пожелали Прилучному и Муцениеце счастья и отметили, что были бы рады их реальному воссоединению. Впрочем, сам Павел пока еще встречается со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.

«Прекрасная семья и вместе! Уже прогресс»;

«Очень красивые! Пусть все у них будет хорошо!»;

«Господи, как я рада! Агата и Паша — молодцы! Будьте счастливы!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Павел Прилучный чуть не умер после развода с Агатой Муцениеце.