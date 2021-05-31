Все-таки роман? Гарика Харламова снова заметили с Екатериной Ковальчук в Сочи

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Егор Измалкин
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Поклонники считают, что звезды больше не скрывают свои отношения.

Все-таки роман? Гарика Харламова снова заметили с Екатериной Ковальчук в Сочи

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Известный российский комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук спровоцировали очередную волну слухов о романе. Дело в том, что они проводят совместный отпуск с солистами группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской, которых тоже считают парой.

Шоумен и актриса вместе с музыкантами отдохнули на Красной поляне в Сочи. Как проследили поклонники звезд по их публикациям в Instagram, все они были в одном спа-комплексе.

«Гарик уже больше года встречается с актрисой Екатериной Ковальчук. Ребята познакомились на съемках сериала „Гусар“ и более не расставались. Уделять друг другу внимание актеры стали еще до расставания Харламова с Асмус: именно Гарик первым принял решение подать документы на развод. Сейчас парочка вместе с Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской отдыхают в Сочи. Солисты Little Big, после слива Собчак, также забили на конспирацию и больше не скрывают отношения», — пишут в Telegram-канале «Курятник».

Instagram @garikkharlamov, @katerinakovalchyk

В том же Сочи 40-летнего Харламова и 27-летнюю Ковальчук замечали осенью прошлого года, чем тогда были вызваны домыслы о романе. Сами же артисты не подтверждали публике, что их связывают амурные отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус рассказала о доставшейся ей от Гарика Харламова «заразе».

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