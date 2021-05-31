Опять недовольна: почему Макеева пришла в бешенство после свадьбы?

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Виктория Андреева
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Известная актриса обручилась с многодетным отцом Романом Мальковым. С бывшей супругой он развелся всего несколько недель назад.

Опять недовольна: почему Макеева пришла в бешенство после свадьбы?

Фото: Instagram @makeevan

Не успела актриса Анастасия Макеева отпраздновать свадьбу и венчание, как вновь оказалась в центре грандиозного скандала. Звезда поругалась с представителями СМИ из-за «неподобающих» фото и видео с ее праздника.

О свадьбе красавицы с многодетным отцом стало известно чуть больше недели назад. Макеева долго скрывала отношения с Романом Мальковым. И оказалось не зря: бывшая супруга кавалера актрисы закатила истерику и требовала вернуть ей жениха. Когда же осознала, что это невозможно, стала ходить по всевозможным шоу и «искать справедливости».

Как бы то ни было, Анастасия и Роман обручились. Они долго готовились к церемонии и мечтали, чтобы все было сказочно. Звезда была в пышном платье, с легкой фатой, ее жених — в костюме. После официальной части селебрити отправились на фотосессию. Они меняли наряды, делали кадры с лошадьми на фоне весеннего Петербурга и в красивых зданиях.

Казалось, счастью Макеевой нет предела. Но все омрачили сомнительные публикации в «желтых» изданиях. Актрисе не понравилось, что СМИ не хотят показывать читателям красивую картинку.

«Ну что ж, пока некоторые журналы довольствуются говнофотками и видео снятыми из-под трусов, у меня есть уникальные кадры. Так что уважающие себя издания, печатающие качественные материалы, пишите или звоните. Мы открыты к диалогу», — подписала очередное фото со свадьбы Анастасия, выложив его на своей странице в Instagram.

Поклонники пожелали актрисе искреннего женского счастья и заметили, что их мало интересует «желтуха».

«Шикарные вы! Просто супер!»

«Настя, ну что же вы в таком роскошном платье и про *****? Забудьте»,

«Мужик поймал Жар-птицу! Восхитительно!» — утешали Макееву юзеры.

Ранее 5-tv.ru показал, как прошел девичник актрисы Анастасии Макеевой.

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