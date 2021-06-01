Утешает, но не возбуждает: ТОП-5 признаков женщины-пластыря

Случалось ли вам становиться подругой недавно брошенного мужчины? Рассказывал ли он вам о неудачном романе и своем разбитом сердце? Изчез ли он из вашей жизни, как только почувствовал себя лучше? Если на эти вопросы вы ответили: «Да», вероятно, вы оказались для своего спутника так называемой женщиной-пластырем. Рана зажила — пора выбрасывать!

Чтобы не оказаться временным утешением и не стать жертвой абсолютно бесперспективных отношений, сконцентрируйте свое внимание на партнере. Заметив перечисленные ниже признаки, пожалуй, бегите от кавалера, да подальше!

Мужчина только что развелся

Развелся, расстался, был брошен — не важно. Если вы появились в жизни мужчины через день после того, как его предыдущая пассия собрала вещи, это должно вызывать опасения. Мог ли рыдавший вчера над забытыми ею трусиками парень по уши влюбиться в вас наутро и захотеть от вас детей? Вряд ли. Так что, если настроены на серьезные отношения, а не короткую интрижку, дайте ему еще немного поплакать, но не у вас на плече.

Он постоянно вспоминает о бывшей

Ежедневные жалобы партнера на предыдущую пассию и ее жестокость при разрыве — тревожный звоночек. Любой мужчина в откровенной беседе может вспомнить о прошлых связях, поделиться личным опытом, но один раз! Если же экс-подруга как тень отца Гамлета стала постоянным спутником вашей пары, вероятно, он все еще любит ее, а вас использует как лекарство от одиночества или отдушину.

Он испытывает не страсть, а благодарность

Влюбленный мужчина — фигура простая и понятная. Все, что ему нужно в первые месяцы отношений — быстрее закончить все дела и наброситься на объект страсти, а уж потом поужинать или поговорить с ней. Но, если после нескольких дней разлуки вы не видите в его глазах огонька, а слышите что-то вроде: «Спасибо, что ты всегда рядом», едва ли здесь речь идет о сильном чувстве. Скорее всего, вы просто заполняете «пустоты» в его графике.

Редкий секс или его полное отсутствие

Суть женщины-пластыря в том, чтобы показать мужчине: он еще чего-то стоит, заслуживает любви и обожания, и видит это не только бывшая. Поэтому некоторым представителям сильного пола не нужны даже интимные отношения с «дамой на замену». Им достаточно восхищенного взгляда, комплимента и прибытия к указанному месту по первому звонку. Доказав себе этим, что он востребован, мужчина успокаивается.

«Я делаю великое дело!»

Многие женщины-пластыри очень счастливы. Правда, недолго, но все же. Они искренне гордятся собой и уверены, что способны лечить израненные души на постоянной основе, пишет психолог Алевтина Грицышина для В17.ru. Отчасти, эта позиция справедлива — мужчине от общения с благодетельницей и правда становится лучше. Главная трагедия случается позже. Подарившая всю себя дама обычно ждет ответного чувства и надеется на долгую и счастливую совместную жизнь после «исцеления» кавалера. Вот только в реальной жизни парень обычно расправляет окрепшие крылья и улетает в неизвестном направлении. Может на прощание спасибо сказать.

Ранее 5-tv.ru вместе с психологом Ольгой Адриановой разбирался, после какого свидания можно вступать в интимную связь с мужчиной.