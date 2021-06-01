Как испортить лето: ТОП-4 ошибок родителей при планировании детского отдыха

Лето — время отдыха, свободы и самых ярких детских воспоминаний. Период с июня по август — прекрасная пора, которую очень важно не испортить. Детский и семейный психолог, кандидат психологических наук и доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра назвала четыре основные ошибки взрослых, которые могут омрачить отдых любому ребенку.

Первая ошибка — детский лагерь

По словам Натальи Искры, одна из ошибок родителей — отправить свое чадо в детский лагерь, не разобравшись, готов ли ребенок к такому путешествию.

«Очень сильно зависит от психологических особенностей детей, насколько они могут справиться с этим опытом. И даже согласие ребенка не всегда говорит о том, что он готов. Лучше всего адаптируются в лагере социальные дети, которые хорошо умеют общаться и часто находятся в лидерской позиции», — сказала Искра.

Второй способ — малознакомые родственники

Второй способ, который точно испортит лето ребенку, — поезда к бабушке, с которой малыш плохо знаком.

«К сожалению, это наши бабушки, особенно, если они ребенку мало знакомы. Когда ребенок до шести — семи лет, это может быть большой травмой. И важно, если есть такая необходимость, приехать и побыть вместе с ним и бабушкой хотя бы недельку-две. А если ребенок младше четырех лет, то лучше месяц там пробыть, чтобы адаптация прошла хорошо. И только после этого можно оставить ребенка с бабушкой», — пояснила эксперт.

Третий способ — улучшение успеваемости

«Еще один способ испортить лето — это использовать отпуск на то, чтобы нагнать все то, что было упущено за время школьной поры. Например, сесть с ребенком за изучение школьных предметов, чтобы подтянуть его к сентябрю. Скорее всего, сильно подтянуть не удастся, а лето будет испорчено», — сообщила психолог.

Четвертый способ — попустительство и гаджеты

Просидеть все лето в телефоне, планшете или компьютере — не лучший вариант для школьника, считает семейный психолог.

«И мамы редко грешат тем, чтобы дать гаджеты на весь день. А вот папы могут страдать попустительством. Еще частое попустительство может быть со стороны бабушек», — отметила собеседница издания.

Также Наталья Искра рассказала, на что же все-таки ребенку стоит тратить лето. По мнению специалиста, лучшее развлечение — это время, проведенное вместе с семьей за интересным занятием, которое оставит после себя множество приятных воспоминаний. Именно яркие эмоции запомнятся малышу на всю жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что психолог назвала лучшее, что родители могут сделать для своего ребенка.